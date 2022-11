"Mi sono tormentata per anni, ora mi piaccio": Giulia Salemi parla della sua forma fisica

Per Giulia Salemi questo è un momento particolarmente felice: ha un lavoro che le piace, al suo fianco un compagno che la supporta e la ama, è anche riuscita a liberarsi dell'etichetta di superficiale che per anni l'ha accompagnata e infatti è stata invitata a Roma, alla Camera dei Deputati, per tenere un discorso contro la violenza sulle donne. E, particolare da non sottovalutare, si sente bene con il suo corpo. Ha fatto pace con la sua forma fisica e ora ammette di essere come è sempre voluta essere. Non ha mai nascosto di aver sofferto, da piccola, per le prese in giro per il suo essere diversa e perché aveva il monociglio, poi crescendo le critiche si sono mosse verso la sua forma fisica e lei ha sofferto molto.

Da piccola non pensava che sarebbe riuscita ad arrivare dov'è adesso, spesso l'hanno fatta sentire inadeguata, ma adesso quelle persone la cercano. Sul suo momento d'oro ammette: "Il successo può essere deleterio, ho visto persone che si sono rovinate pensando di averlo raggiunto. Bisogna mettersi in discussione senza perdere umanità".

Salemi e la battaglia con il suo corpo: finalmente ha trovato stabilità

Sul suo fisico poi confida: "Sono più sicura di me, più matura. Fisicamente è un miracolo. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscito a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Sono cambiata dopo il Gf Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta!".

Grazie alla forma fisica che ha trovato può "indossare tutto quello che ho sempre voluto. Sono nel mio parametro di bellezza, non in quello degli altri". E quando oggi si guarda allo specchio vede "una ragazza soddisfatta. Sono molto autocritica, ma oggi lo dico: sono fiera di me".