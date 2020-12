Chi è Enzo Donati, misterioso impresario di pompe funebri e fiamma di Giulia Salemi del Gf Vip

Chi è il misterioso Enzo Donati che corteggia Giulia Salemi del GF Vip? E' bastato un aereo inviato nel pomeriggio di ieri per scatenare la curiosità dei fan. E mentre l'influencer italo-persiana nicchia, fuori dalla Casa si scatenano i rumors sull'identità del diretto interessato. “Amo la nuova GS. Ti voglio. Enzo”, recitava la missiva arrivata in volo. E Giulia si è così giustificata con i coinquilini: "E' il diminutivo di qualche Lorenzo", ha replicato.

Chi è Enzo Donati, impresario che corteggia Giulia Salemi

A rivelare l'identità del misterioso cavaliere ci pensa oggi il sito del quotidiano Libero. "Ha 30 anni, conto in banca molto alto (cifre a doppi zeri) ed ha smesso di fumare: motivo per il quale ha messo qualche chilo. Sembra che abbia già iniziato una dieta per tornare in forma". L'azienda per cui lavora è un affare di famiglia. "Suo padre ha fondato un’azienda di onoranze funebri molto famosa nel Milanese".

La storia tra Enzo Donati e Giulia Salemi

La conoscenza tra Enzo e Giulia sarebbe agli inizi, motivo per cui la bella 27enne si mostrerebbe così restia a parlarne. "Il vero scoop - si legge ancora - è che tra loro ci sarebbe stato un bacio. Enzo è pronto a dirlo a mezza Italia nella casa del Gf vip. Quindi la Salemi sa bene di chi si tratta. E tace. Non è più un giallo". Lui avrebbe così descritto il rapporto: "Io e Giulia ci siamo conosciuti grazie ad amici in comune e abbiamo iniziato a parlare. Tra noi c’è stata una storia e ci siamo baciati".

La vita privata di Giulia Salemi

Ad oggi, Giulia è ufficialmente single, ma sono diversi i flirt "famosi" che in passato l'hanno fatta balzare agli onori della cronaca rosa.

Il primo, presunto, è quello con Abraham Garcia, ex fidanzato della cantante Elettra Lamborghini, e poi con Andrea Iannone, campione di MotoGp ed ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. E ancora liaison con il rapper Marracash e con Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini e attuale compagno di Giorgia Palmas.

In queste settimane è balzato agli onori della cronaca rosa una sua confessione molto intima: Giulia ha rivelato di non aver mai provato piacere con un uomo, "forse perché il mio fisico è bloccato", tirando in ballo bugie pronunciate di fronte agli ex partner. Nel 2017 raccontava: "Sono casta da due anni".

Ma la love story più chiacchierata è stata quella con Francesco Monte, conosciuto proprio nella Casa del GF Vip due anni fa. Lui l'avrebbe lasciata di lì a poco, deludendola molto.