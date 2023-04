Giulia Salemi festeggia 30 anni: gli amici vip, le foto e i video della festa

A mezzanotte in punto Giulia Salemi è stata travolta dagli auguri delle persone che con lei hanno aspettato lo scoccare del 1° aprile per abbracciarla. Per avere al suo fianco tutti gli amici più cari l'influencer e opinionista social del Grande Fratello Vip ha organizzato una grande festa al Red Room Milano, allestito come un "Salotto Salemi" - che ha dato il nome al party - proprio per personalizzare l'evento che l'ha voluta splendida protagonista. Sensuale prima in un abito bianco trasparente contraddistinto da un reggiseno color argento e poi da un secondo outfit rosa con un altrettanto sexy scollatura, la festeggiata è stata circondata da musica, balli e soprattutto amore, come mostrano le foto e i video dell'account social del settimanale Chi che l'ha ripresa con il compagno Pierpaolo Pretelli.

Presenti mamma Fariba Tehrani e volti noti dello spettacolo come Federica Nargi, Bianca Atzei, Elettra Lamborghini, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. La serata è stata allietata dalla musica dei Gemelli Diversi, di Paolo Meneguzzi e dei Sonohra che si sono esibiti con i loro brani più celebri.

La storia d'amore con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è fidanzata con Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti a fine 2020 nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati, superando brillantemente una piccola recente crisi. Pierpaolo Pretelli ha un figlio, Leonardo, avuto da Ariadna Romero, con cui Giulia Salemi ha un ottimo rapporto.