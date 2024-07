Giulia Salemi incinta di Pierpaolo Petrelli, è il primo figlio: "Lo abbiamo cercato e voluto"

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli aspettano un figlio, il primo. L'annuncio è arrivato su Instagram: "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita", scrivono i due influencer e volti tv nell'ultimo post pubblicato. E ancora: "Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile" aggiunge Giulia a proposito del bebè in arrivo. "Sono impaurita? Sì.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te. Mamma e papà".

E pensare che fino a qualche settimana fa si parlava di una crisi per la coppia, tanto che qualcuno era arrivato a mettere in giro la voce per cui i due erano sul punto di lasciarsi. Solo illazioni, i due stavano nascondendo il più dolce dei segreti, ovvero l'intenzione di mettere al mondo il loro primo figlio. L'amore tra Giulia e Paolo è cominciato nel marzo del 2021 durante l'esperienza che entrambi stavano facendo come concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Da allora non si sono più lasciati, oggi la notizia più bella.