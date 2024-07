Giulia Salemi incinta: "Sono in tilt e impaurita", poi spifferato il sesso del bebè

Giulia Salemi sta per diventare mamma. L'annuncio di questa gravidanza è arrivato solo pochi giorni fa con un post su Instagram dove l'influencer e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli hanno mostrato la loro gioia con una serie di scatti del pancino e una dolcissima dedica. Una notizia bellissima per una coppia che negli ultimi anni ha passato molti alti e bassi, arrivando perfino a dirsi quasi addio ma adesso è il momento della gioia più grande, quella dell'arrivo di un figlio.

Dopo aver tenuto nascosto la notizia fino all'ultimo, per scaramanzia, ora Giulia può finalmente parlare apertamente di questa grandissima emozione che sta vivendo per l'arrivo del suo primo figlio e ha colto subito l'occasione per fare una serie di storie Instagram dove ha svelato i suoi timori, le sue paure ma anche la gioia immensa per l'arrivo di questo bebè tanto desiderato.

E così, con l'emozione negli occhi, la 31enne di origini iraniane, ha raccontato ai suoi fan tutto ciò che le sta passando per la testa e come ha vissuto la scoperta dell'arrivo di un figlio e quanto sia stato difficile tenere la notizia nascosta fino all'ultimo, ma ora non vede l'ora di ricevere consigli.

"Prima storia da mamma dichiarata, mi fa veramente strano usare l'appellativo "mamma". La parola "incinta" non riesco ancora a dirla - ha esordito Giulia - ammettendo di sentirsi ancora un po' inadeguata nel definirsi una mamma per poi continuare -. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti. Penso che siano gli ormoni, è normale. Quindi ogni tre secondi piango. Già ero una piagnucolona, non vi dico adesso. Datemi un po' di tempo per assestarmi".

Poi le parole d'amore per Pierpaolo Pretelli, già papà di un bimbo avuto con la ex compagna Ariadna Romero: "Pierpaolo è già papà, per lui è il suo secondo capitolo più bello. Sono molto fortunata perché lui, essendo papà, ha già esperienza. È un papà super amorevole, dolce, premuroso, attento, paziente. Mi sento un po' più serena ad affrontare questo viaggio con lui".

Il sesso del bebè spifferato

E se Giulia ha annunciato di essere incinta da pochissimo, nel mondo del gossip già di vociferava da un po' e c'è perfino che ha già spifferato il sesso del bebè. Si tratta dell'esperto di gossip Alessandro Rosica che ha svelato che la coppia starebbe aspettando un maschietto e che sarebbe in trattativa per vendere l'esclusiva di gender reveal in tv.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.