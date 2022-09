Giulia Salemi pronta a diventare mamma: "Tra qualche mese..."

Giulia Salemi una delle grandi protagoniste di questo Gf Vip. L?influencer è stata voluta direttamente dal padrone di casa Alfonso Signorini, che le ha assegnato un ruolo inedito per il reality, quello di Portavoce dei social. E? un periodo d?oro per Giulia sotto il versante professionale, infatti oltre al Gf Vip sono tanti gli impegni lavorativi nell?agenda della 29enne. La Salemi ha raccontato la sua nuova sfolgorante carriera nel corso di un?intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

La scelta di Alfonso Signorini

La piacentina ha rivelato come è Signorini ha deciso di assoldarla: ?Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo, dicendomi che doveva parlarmi. L?ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un?illuminazione: voleva un GF Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta. Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all?ultimo, negando le voci che circolavano?.

Giulia appare molto grata a Signorini, che non solo l?ha aiutata sul versante professionale: ?E? il mio Pippo Baudo da quando mi ha chiamata al suo GF Vip, c?è stato uno stacco con la Giulia del passato. Sono maturata, ho trovato l?amore, ma soprattutto Alfonso ha permesso di farmi conoscere e avere l?affetto delle persone e questo mi ha portato ad essere quella che sono oggi. Già l?anno scorso avevo condotto su Infinity Gf Vip Party e adesso questo. E? un po? come se il Gf Vip fosse la mia seconda mamma e Alfonso il mio secondo papà?, scherza Giulia.

I nuovi impegni professionali

Infatti gli impegni della bella persiana non si arrestano con il Gf Vip. La Salemi è pronta a debuttare come radiofonica in un nuovo programma su Radio 101. Ma non solo, la 29enne ormai lanciatissima ha anche un atteso programma su La5 ad attenderla, che la vedrà nei panni di conduttrice. ?Salotto Salemi?, questo il nome dello show arriverà in serata dal 12 Ottobre.

Il desiderio di maternità

Giulia si dice felice ed orgogliosa di tutti questi successi professionali. ?Sarà un anno intenso?, dice alla rivista. Eppure la piacentina non pensa solo al lavoro. Pare che Giulia e il compagno Pierpaolo Pretelli sarebbero pronti a mettere sù famiglia. Incalzata da Signorini intorno a questa tema, la Salemi non nasconde il suo desiderio di maternità: ?Ci piacerebbe, magari tra qualche mese?, ammette l?influencer sorridendo. Insomma chissà che terminati gli impegni televisivi Giulia e Pierpaolo non si dedichino alla famiglia. E non sorprenderebbe se come altri altri due ex gieffini, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i Pralemi sceglieranno Alfonso come padrino di battesimo per il bebè in arrivo.