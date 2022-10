Giulia Salemi: "Da bambina mi escludevano perché avevo il monociglio e l'apparecchio. Oggi sono felice"

Quattro anni fa entrava nella casa del Grande Fratello e iniziava a farsi conoscere al pubblico italiano ma solo due anni fa ha ottenuto il grande successo tornando come protagonista del Gf Vip e incontrando quello che oggi è il suo partner di vita. Stiamo parlando di Giulia Salemi, la ventinovenne di origini persiane che oggi si è raccontata, ospite a Verissimo, svelando diversi dettagli sul suo passato difficile e ammettendo che oggi, si sente nel periodo più felice della sua vita.

"La vita mi sta sorridendo e non mi sembra quasi vero - ha dichiarato subito Giulia Salemi, palesemente emozionata, non appena entrata in studio - Si sta incastrando tutto dal punto di vista lavorativo, amoroso, familiare. Mi sento abbastanza cambiata, ovviamente gli anni passano e la vita di porta a cambiare e a crescere. I fatti che sono successi mi hanno portato a sviluppare una maturità. Sto diventando la donna che sognavo di essere".

Poi, Giulia ha ripercorso la sua vita ricordando i momenti difficili del suo passato.

"Io nasco a Piacenza in una famiglia modesta, mia mamma è iraniana e mi ha trasmesso questi tratti forti che mi facevano sempre sentire diversa - ha raccontato Giulia - Quando ero piccola ero molto diversa rispetto alla Giulia vista anche durante il primo Gf. Quella è una parte di me che non c'è più, volevo dimostrare agli altri di essere sempre contenta, euforica, al limite del fastidioso, come se dovessi convincere le persone di qualcosa. Cose forzate che ormai non mi rappresentano più. Ora sono più riflessiva così come lo ero da piccola. Quando ero piccola non ero molto socievole, ho sempre avuto problemi a relazionarmi, ho cambiato tante scuole. Ero diversa un po' a causa anche di mia mamma che mi costringeva ad avere il monociglio. Avevo il monociglio e l'apparecchio le amichette mi escludevano. I bambini sanno essere molto cattivi da piccoli. Io cercavo sempre di comprare le amicizie, cercavo l'approvazione degli altri tramutando me stessa. Io poi ero figlia di genitori separati e non è mai semplice quando vieni messo in mezzo a una guerra. Un figlio non potrà mai scegliere tra mamma e papà ma a me è successo quando avevo 16 anni. Quando le mie amiche andavano a ballare io ero presa da pensieri più seri come denunce, tribunali, traslochi. Io soffrivo in silenzio, non volevo risultare un peso".

Giulia ha poi raccontato del rapporto complicato con suo padre con cui non ha parlato per due anni ma che oggi è tornato nella vita dell'influencer. "Io non ho potuto godermi mio papà quando avevo il diritto di farlo e adesso non è più la stessa cosa. Quando ero piccola soffrivo perché pensavo di avergli fatto del male. Ora c'è stato il lieto fine e mi ha regalato una sorellina che mi ha regalato un senso di sorellanza perso. La vita mi sta regalando quella che da piccola di aveva tolto"

E, infine parlando della sua dolce metà, Pierpaolo Pretelli, Giulia ha ammesso: "Con Pierpaolo stiamo insieme da due anni, mi fa sentire speciale, c'è sempre per me, prima di lui non mi piacevo, non mi sentivo degna di essere amata né ero preparata a un vero amore. Mi accetta con i miei pregi e difetti. Noi viviamo l'amore ogni giorno e adesso andremo a convivere ufficialmente. Abbiamo preso una casa a Milano, una casa vera insieme e questo è il nostro primo step per sperimentare una convivenza ufficiale e poi spero che la vita mi sorrida".