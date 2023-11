Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Spuntano le foto che rivelano la situazione

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbe finita. Ne è certo il sito dillingernews che, lanciando sui social come "breaking news" la rottura della coppia nata due anni fa nella casa del Grande Fratello, riporta dettagli sulla loro storia, a suo dire, sempre stata finta e con un esclusivo interesse mediatico. La realtà dei fatti, tuttavia, non sembra affatto quella ricostruita nel post, documentata com'è stata dalle parole di qualche utente che ha commentato il post e anche da foto circolate per dimostrare ben altro. Ma andiamo con ordine.

La pagina social del sito che fa capo a Fabrizio Corona ha annunciato "finalmente e con grande gioia la fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli" aggiungendo che "il povero Pierpaolo, entro settimana prossima, lascerà quella finta casa, covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d'aria". Il post ha proseguito sostenendo che ora il problema di entrambi sarebbe "il modo in cui i due comunicheranno la notizia", se con un comunicato stampa, un'intervista al settimanale di Alfonso Signorini o con interviste separate a Verissimo. Il racconto così descritto ha trovato però subito delle incongruità, palesate nei commenti da un utente che ha assicurato di aver visto Giulia e Pierpaolo insieme al cinema domenica sera. "Ti sembravano una coppia che si è lasciata?" ha chiesto un altro; "Assolutamente no, anche perché due che si sono lasciati non vanno al cinema insieme. Mi spiace che non riesco a pubblicare foto qui", è stata la risposta.

Ma l'impossibilità di documentare quanto visto è stata presto supplita dall'informatissima Deianira Marzano a cui le foto in questione sono arrivate in privato e mostrate tra le storie Instagram: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono, in effetti, fotografati insieme alla biglietteria del cinema, circostanza che smentisce le affermazioni circolate in merito a una presunta rottura. Non è la prima volta che si vocifera della coppia in procinto di dirsi addio, anche dopo la crisi annunciata dalla stessa Salemi al Grande Fratello e poi rientrata, ma il tempo ha sempre ricucito tutto e i fatti hanno raccontato la stabilità del legame per il quale fanno il tifo in moltissimi.