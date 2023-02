Giulia Salemi sugli attori di Mare Fuori: "Se la tirano". Arriva la risposta di un protagonista

Nessuno tocchi Mare Fuori e i suoi protagonisti: questo è l'insegnamento che possiamo trarre dallo scontro tra Giulia Salemi e Giacomo Giorgio (che nella fiction interpreta Ciro Ricci). L'influencer durante il suo programma su Radio 101 ha raccontato di aver incontrato, nei giorni di Sanremo, il cast di Mare Fuori.

"Mentre ero a Sanremo - ha raccontato al microfono - ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo, ma anche meno! Pensano di salvare vite umane! Se la tirano in un modo! Ma con tutto il bene! Io non sopporto la gente che se la tira. Te la puoi tirare con 40 anni di carriera non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine".

Queste parole hanno irritato e non poco tutti i fan della serie che hanno letteralmente sommerso salemi di critiche sui social. E tra le persone che hanno deciso di replicare c'è anche uno dei protagonisti della serie: Giacomo Giorgio. L'attore ha condiviso nelle sue storie Instagram un post di Trash Italiano, in cui veniva ripreso il discorso di Salemi, e ha scritto un lapidario: "Cosa non si fa per un po’ di hype". La storia poi è stata cancellata, forse per non alimentare la "lotta" tra i due fandom.

Il commento di Salemi sugli attori si collega a quanto aveva dichiarato poco prima su Blanco indagato dalla Procura: "È giusto punire perché nella nuova generazione non c’è il senso del dovere. Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare ciò che vuole. E questa arroganza che hanno i ragazzi più piccoli, la famosa genZ, che appena sono un po’ famosi si sentono Dio sceso in terra! È giusto riportarli con i piedi per terra perché devono rispettare le regole"