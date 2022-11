Giulia Salemi, tre macchinari al Bambin Gesù grazie a raccolta fondi: "Dovremmo usare i social così"

Tre macchinari al Bambin Gesù per la mobilitazione, sedazione inalatoria e il monitoraggio dei rumori che aiuterà i bambini ricoverati a vivere meglio, per quanto possibile, la terapia intensiva. È la donazione fatta da Giulia Salemi grazie ai 12 mila euro raccolti dopo il suo appello sui social.

Nel 2021, per il suo compleanno, l'influencer - fidanzata con Pierpaolo Petrelli - aveva chiesto ai follower di aiutarla a realizzare questa opera, con l'obiettivo di "rivoluzionare la terapia intensiva pedriatica", aveva spiegato. Missione compiuta. In un anno sono stati raccolti 12 mila euro per la Fondazione Parole di Lulù - creata da Shirin Amini e Niccolò Fabi - con cui Giulia si era messa in contatto per portare avanti questa iniziativa benefica. La star dei social è andata personalmente, ieri, all'ospedale romano per consegnare i macchinari al Dott. Matteo Di Nardo. "Sono al Bambin Gesù e posso ufficialmente annunciare che i soldi raccolti l'anno scorso per il mio compleanno, avevamo raccolto 12 mila euro da donare alla Fondazione Parole di Lulù, finalmente sono stati utilissimi per comprare dei macchinari per la terapia intensiva" ha spiegato in un video pubblicato su Instagram.

Emozionata e commossa, Giulia ha ringraziato tutti i follower che l'hanno aiutata a fare del bene: "Mi avete dato fiducia e avete contribuito alla mia prima raccolta per Parole di Lulù - ha scritto ancora tra le storie - Con Shirin successivamente abbiamo scelto quale iniziativa sposare e vedere realizzato questo progetto mi rende davvero orgogliosa per quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo". Infine un altro importante appello: "Sempre più convinta che tutti noi dovremmo usare maggiormente i social in questo modo. Ognuno di noi è parte di qualcosa di molto più grande se vuole".