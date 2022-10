Giulia Salemi debutta in radio: la dolce sorpresa di Pierpaolo Pretelli

E’ un periodo d’oro per Giulia sotto il versante professionale. Non solo il Gf Vip in cui la piacentina riveste il ruolo di opinionista social, sono tanti gli impegni lavorativi nell’agenda della 29enne.

Salotto Salemi

La Salemi è ormai lanciatissima sul piccolo schermo e debutterà nei panni di conduttrice in “Salotto Salemi”. Dopo il successo del talk show andato in onda nella primavera 2021 su Mediaset Infinity, il programma è stato rinnovato e “promosso” al piccolo schermo. “Salotto Salemi” approda quindi in tv, a partire dal 12 ottobre in seconda serata su La5. Il programma in 6 puntate, prevede ogni volta un’ospite diversa, che Giulia truccherà e intervisterà con domande curiose.

L’impegno in radio

Ma non solo gli impegni con Mediaset. La Salemi è pronta ad affrontare un ruolo del tutto nuovo, quello di speaker radiofonica su Radio 101. L’influencer terrà compagnia insieme a Marco Santini agli ascoltatori ogni sabato a domenica dalle 17:00 alle 20:00 sulla popolare emittente. Sabato 1 Ottobre la 29enne ha debuttato in radio. Giulia si è subito distinta per la sua verve ed energia, e in questa giornata speciale non poteva di certo mancare il sostegno di una persona piuttosto cara alla ragazza.

La sorpresa di Pierpaolo

Si tratta del fidanzato Pierpaolo Pretelli, che la giovane ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello. Il calabrese ha voluto sorprendere la partner nel suo primo giorno, intervenendo in radio. Giulia e Santini parlavano della “canzone che ti fa stare bene”, apprestandosi ad ascoltare i contributi degli ascoltatori. Il primo messaggio pervenuto in radio è stato proprio quello di Pretelli, che ha stupito la sua Giulia con un dolce messaggio: “Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene e non può che non essere ‘La nuova Stella di Broadway’. Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia a R101”.

Non si è fatta attendere la reazione di Giulia, che si è subito mostrata commossa dalla dedica speciale: “Ma io non posso piangere in diretta. Non sono più una concorrente del Grande Fratello Vip”, ha detto tra le lacrime la ragazza.