Aria di crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? Lei mette a tacere le malelingue

Al termine della sua avventura di co-conduttrice del GialappaShow la showgirl italo-iraniana Giulia Salemi, scrive un lungo post di ringraziamenti e saluti per questa stagione lavorativa carica di soddisfazione e che mette a tacere i rumors che da tempo circolano su di lei e sul fidanzato Pierpaolo Pretelli.

"Si conclude una stagione molto importante per il mio percorso di crescita professionale in cui tante cose sono andate al loro posto e tanti piccoli risultati si sono sommati per farmi sentire migliore e più sicura", ha scritto Giulia Salemi sui social facendo un escursus sui programmi che l'hanno vista protagonista, dal Gialappa Show al GFvip al Salotto Salemi su La5 e Le Iene dove ha presenziato"per sostenere le donne Iraniane".

E ancora: "Io felice di ciò, così come quando a novembre sono stata invitata alla Camera dei deputati per sensibilizzare il mio target sul tema della violenza contro le donne (c’è ancora tanta strada da fare)". Ma è sul finale che tocca un passaggio importante ovvero la sua relazione con l'ex gieffino: "Ah…tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore perché da “situazione molto complicata” a “l’addio non è una possibilità” è un attimo"

Parole che hanno trovato risposta nel commento lasciato da Pierpaolo Pretelli, che ha scritto: "Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti, e con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano puoi starne certa. Ps Amor omnia vincit".

Nessuna rottura quindi, non per ora almeno.

