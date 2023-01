Giulia Salemi potrebbe sbarcare (anche) a Sanremo, ecco in quale ruolo

Giulia Salemi è ormai una prezzemolina tv ma senza dubbio questa ragazza, di origini iraniane, è riuscita a entrare nel cuore del pubblico. Ex concorrente di Pechino Express prima, ex concorrente del Gf Vip dopo, Giulia si è fatta strada nel mondo televisivo mettendosi in gioco da un reality all'altro per farsi conoscere dal pubblico e farsi amare per il suo carattere gentile e sempre disposto a dire le cose come stanno. Da piccola vittima di bullismo e con una doppia nazionalità che la rende un ibrido tra ragazza occidentale e orientale, la Salemi, nata da mamma iraniana e papà italiano, sta diventando uno dei volti più desiderati del piccolo schermo e non solo.

A volerla è Alfonso Signorini che l'ha fatta diventare un'opinionista del suo GF Vip ma anche Giorgia Meloni vuole puntare su di lei, così come Radio 101 che l'ha scelta come speaker. Tutti pazzi per Giulia Salemi e tra i tanti c'è anche Amadeus.

Sembra proprio che il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival della canzone italiana, sia propenso ad avere sul palco anche la fidanzata di Pierpaolo Pretelli per un ruolo ben preciso. Quale? Amadeus vorrebbe la Salemi a Sanremo 2023, secondo quanto riporta Diva e Donna, per sensibilizzare il pubblico sul tema delle donne in Iran, mai quanto oggi vittima di persecuzione e violenza.

Giulia si è già schierata in supporto di questa causa che la riguarda in prima persona essendo per metà, appunto, iraniana e sul palco dell'Ariston dovrebbe fare un discorso proprio su questo delicato ma importantissimo tema.

Per ora si tratta solo di voci di corridoio, saranno confermate? Staremo a vedere.