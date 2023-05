Malumori tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: torna in scena Soliel Sorge

Rapporti tesi tra Soni Bruganelli e Giulia Salemi? Sembrerebbe di sì. Tra l'imprenditrice e l'influencer era nato un rapporto di stima e affetto, tanto da spingere l'opinionista del Gf Vip a fare un costoso regalo a Salemi in occasione della fine del reality, ma in questi giorni si era fatta sempre più insistente la voce di un presunto scontro lavorativo tra le due. A chiarire la questione è stata poi la moglie di Paolo Bonolis.

I fan di Giulia sui social hanno iniziato a puntare il dito contro la decisione di schierare come capitana della squadra degli "influencer" a Ciao Darwin, le cui puntate sono in registrazione in queste settimane, non Salemi ma Soleil Sorge (una delle pupille di Bruganelli). L'imprenditrice è stata accusata di poca serietà poiché aveva 'promesso' la presenza della "bastarda con il tablet" (questo il suo ruolo al Gf Vip quest'anno) e invece le speranze dei suoi fan sono state disattese. A far circolare la voce erano state alcune talpe presenti tra il pubblico durante le riprese di Ciao Darwin.

A confermare che non ci sarà Salemi, ma anche a spiegare cosa sia successo veramente, è stata Bruganelli rispondendo a uno dei molti commenti sotto alle sue foto. "Cara Sonia lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola, sostituire Salemi con una qualunque Soleil dopo aver detto pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti", queste le parole scritte da un'utente. E Sonia ha prontamente replicato: "È accaduto l'esatto contrario", spiegando quindi come sia stata in realtà Salemi a non tener fede alla parola data. Chissà se questa storia avrà nuovi capitoli.