Giulia Salemi, la madre Fariba racconta: "Da piccola ha rischiato di morire"

Giulia Salemi è una delle figure chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. È lei che, grazie al supporto dei social, spesso si fa portavoce del pubblico tendendo a smascherare il gioco di alcuni concorrenti e ottenendo così il favore dei telespettatori. L'interesse intorno alla sua persona è molto alto e anche per questo motivo il messaggio in persiano lanciato dal programma Le Iene a favore delle donne iraniane ha avuto un importante eco mediatico.

Sabato scorso si è raccontata a Verissimo parlando della sua infanzia e di come si sia sentita spesso sola perché diversa, oggi però è una donna felice che sta riuscendo a far quadrare tutto. A raccontare qualcosa in più sull'influencer e personaggio televisivo è la mamma Fariba Tehrani in un'intervista al settimanale Di Più. Questa informazione non era mai stata svelata prima: aveva solo pochi mesi quando Fariba e Mario Salemi, il papà di Giulia, scoprirono che la loro bambina aveva un tumore che le stava compromettendo l'apparato respiratorio. I genitori si accorsero che qualcosa non andava perché di notte la neonata tossiva molto, "sembrava che soffocasse" racconta Fariba. Dopo numerose visite la diagnosi: "Mi dissero che andava immediatamente operata. Nel petto mia figlia aveva una massa che, con il tempo, era diventata enorme e l'avrebbe presto soffocata".

Rimasero alcuni giorni in ospedale e proprio nella struttura sanitaria Giulia festeggiò il primo compleanno, Tehrani di quei giorni ricorda la grande paura e sofferenza: "Mi tagliai i capelli come un uomo perché non avevo più tempo per curarmi e pensare a me, dedicavo tutto il mio tempo a Giulia. Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia. Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore".

Poi arrivò il giorno dell'operazione: "Chiesi a tutti una preghiera per Giulia, chiamai i miei amici ebrei, cristiani, musulmani. Dopo un'ora e mezza ricordo che uscì uno dei chirurghi, mi disse che a prima vista il tumore poteva considerarsi di tipo benigno. Scoppiai a piangere". Le visite di controllo furono numerose nel corso degli anni, e Giulia "è stata debole, minuta e sofferente. Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più". A Giulia è rimasta la cicatrice dell'operazione e anche "un seno più piccolo dell'altro", ma l'influencer non ha mai voluto sottoporsi a operazioni chirurgiche per modificare la cosa.

