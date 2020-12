Gf Vip, Giulia Salemi senza filtri: "Mai provato piacere con un uomo, così ho mentito ai miei ex"

Confessioni private al Gf Vip per Giulia Salemi. Durante un momento di chiacchiere insieme alla coinquilina Maria Teresa Ruta, l'influencer italo-persiana si è lasciata andare ad alcune confidenze a proposito della sua vita intima, rivelando di non aver mai provato piacere fino in fondo insieme ad un uomo.

Giulia Salemi: "Mai provato piacere"

"Ho una cosa molto imbarazzante da dirti - ha detto Giulia - Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’ dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate".

Salemi ha inoltre aggiunto di essersi trovata sempre nella situazione di mentire con i partner. "Non ho molte esperienze, non è che dico prendo un uomo e lo ribalto. Le mie volte si contano davvero. Gli uomini che ho avuto mi chiedevano ‘hai fatto anche tu?’ e io dicevo di sì, ma non era vero. Almeno una volta però l’avranno provato, io mai con nessuno, nemmeno l’ultimo. Ho 27 anni e non ho mai provato quella cosa…Per un uomo vedi tutto, capisci se ha finito, perché si sente e si vede. Per noi non è così, però sono certa di non averlo mai avuto".

La vita privata di Giulia Salemi

Ad oggi, Giulia è ufficialmente single, ma sono diversi i flirt "famosi" che in passato l'hanno fatta balzare agli onori della cronaca rosa.

Il primo, presunto, è quello con Abraham Garcia, ex fidanzato della cantante Elettra Lamborghini, e poi con Andrea Iannone, campione di MotoGp ed ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Ma le sono state attribuite anche altre liaison. Quella con il rapper Marracash, accanto a cui viene pizzicata in occasione di diverse serate. E ancora con Filippo Magnini, ex di Federica Pellegrini e attuale compagno di Giorgia Palmas.

Nel 2017 raccontava: "Sono casta da due anni", poi l'incontro don Francesco Monte nella Casa del GF Vip.E' lei a prendersi da subito una cotta per lui che - dopo aver tentennato un pochino - si lascia andare ad una conoscenza. I due faranno coppia qualche mese dopo l'uscita dalla Casa, ma poi sarà lui a lasciarla (e lei ne sarà molto ferita).