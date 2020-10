Giulia Sol bullizzata per il suo vero cognome: “Per questo ho deciso di cambiarlo”

Giulia Sol è un’attrice teatrale e cantante che in queste settimane ha saputo farsi notare tra i concorrenti in gara nel programma di Rai1 ‘Tale e Quale Show’. La 24enne bergamasca si è raccontata in un’intervista alla rivista Grand Hotel, confidando di essere stata vittima di bullismo per via del suo vero cognome, Sola, che, alla fine, ha deciso di cambiare troncandolo dell’ultima lettera. “Ho subito ogni tipo di angheria per via del mio cognome. Tanto che ho deciso di cambiarlo. Il mio vero cognome è Sola”, ha confidato Giulia: “Alle medie sono stata pesantemente bullizzata dai miei compagni, che mi escludevano dalle feste, dalla ricreazione, dai gruppi di studio. E anche alle superiori ho dovuto sopportare risatine e occhiatacce ogni volta che i professori pronunciavano il mio nome”.

Giulia Sol attaccata sui social dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso

Il dispiacere per quanto vissuto da ragazzina è tornato in questi giorni proprio dopo la sua esibizione a ‘Tale e Quale Show’ che ha riproposto Alessandra Amoroso nel suo brano ‘Mambo salentino’. Insulti, offese e, addirittura, minacce di morte sono state scritte per Giulia Sol sui social da hater senza scrupoli: una situazione davvero spiacevole su cui lei stessa si era esposta raccontandone il rammarico: “La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho buttata sul ridere. Il problema è iniziato quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto molto pesante a una certa”.

Sulla questione è intervenuta la stessa Alessandra Amoroso con un tweet che ha messo a tacere le malelingue: “In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di Tale e Quale Show di questa sera. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria! Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata! Un abbraccio a Carlo e a tutti i concorrenti!”.

In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di @taleequaleshow di questa sera. ⁰Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria! ⁰Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata! ⁰Un abbraccio a Carlo e a tutti i concorrenti🍀 #taleequaleshow — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) October 23, 2020

Chi è Giulia Sol

Giulia Sol è nata a Bergamo nel 1995. Diplomata al liceo linguistico, si è iscritta all’Accademia SDM (La scuola del musical) di Milano e nel 2016 ha iniziato la sua carriera di attrice e cantante. Giulia Sol ha già preso parte a diversi musical come, Fame – Saranno famosi, Dirty Dancing e The Full Monty. L’ultimo successo è stato Ghost, tratto dall’omonimo film con Demi Moore e Patrick Swayze, in cui indossava i panni della protagonista Molly. La tournee è stata sospesa a causa dell’emergenza coronavirus.