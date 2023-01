Amici, Giulia Stabile choc: "Maltrattata dai miei insegnanti". Poi la sorpresa dei nonni e le lacrime

(Nel video in alto, la sorpresa a Giulia Stabile)

Prima della sua favola, quella della vittoria ad Amici nel 2021, non tutto è stato facile. Tante le insicurezze nel passato, quando si sentiva sempre un po' inferiore a tutti. Poi Giulia Stabile, oggi ventenne, ha indossato le punte e ha messo a tacere ogni voce intorno. Tutto intorno è cambiato. A raccontare questo percorso è lei stessa in un'intervista rilasciata oggi a Verissimo.

La cosa resta oggi di quella bambina insicura e vittima di bullismo? "Lei è ancora qui, ma c'è una consapevolezza diversa: sto crescendo sotto tanti punti di vista" - dice Giulia, oggi professionista nel talent show condotto da Maria De Filippi - Non è qualcosa che si dimentica, ma con Amici ho buttato tutto fuori. Mi sentivo in colpa, non ne parlavo con nessuno per non farmi percepire come persona strana. Ma ho capito che non sono strana, anche se ricordare quei momenti fa male. A volte quelle voci te le crei anche da solo. Tutti abbiamo insicurezze che ci portiamo dietro sempre".

Un'insicurezza la sua, che la portava a dubitare di se stessa. E della sua particolarissima risata. "Speravo di modificarla, ma era impossibile farlo. È difficile soprattutto quando ridi in modo spontaneo", confida. Ma oggi la risata è un punto di forza. "A volte mi parte la mia risata e dicono che è bella e contagiosa. È una cosa piccola ma per me è grande".

C'è stato un periodo in cui le paure erano così grandi che Giulia non voleva passare davanti a scuola con la macchina. Era un incubo, il bullismo. "Oggi non ci sto più male, ma prima dicevo a mamma di cambiare strada. Sono stata messa da parte e insultata da compagni e insegnanti, poi al liceo tutto è cambiato. A volte gli insegnanti mi dicevano di scegliere tra studio e danza, e non è una cosa normale da dire. Poi la prof di francese mi prendeva in giro davanti alla classe, e questo aumentava le prese in giro". Il dolore era così forte che Giulia non ne parlava neanche con i genitori: "A volte ne ho parlato con mamma e lei piangeva con me"

Ma oggi la vita è un'altra. E c'è anche l'amore, cioè Sangiovanni, cantante conosciuto proprio ad Amici: "Più andiamo avanti e più è bello".

In chiusura della puntata poi, un videomessaggio da parte dei nonni, a cui è molto affezionata e che non vede da tempo, poiché vivono in Spagna. "Anche a loro ho presentato Sangiovanni. I miei nonni lo amano alla follia". E il futuro è ancora tutto da inventare.