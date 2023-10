Angelina Mango e Giulia Stabile ballano insieme: il video (virale) che fa impazzire i loro fan

Angelina Mango, 22 anni, la prima classificata della sezione canto della scorsa edizione di Amici e Giulia Stabile, 21 anni, la vincitrice del talent di Maria De Filippi del 2021 (e che ormai fa parte del cast dei ballerini professionisti). Sono loro due le pupille più giovani del programma: entrambe molto amate e con moltissimi estimatori, anche tra i loro colleghi, hanno deciso di far impazzire i loro fan pubblicando un video in cui ballano insieme.

Mango nel pomeridiano di Amici della scorsa domenica ha presentato il suo nuovo singolo Che t'o dico a fa' che è destinato a scalare le classifiche e proprio sul brano le due danzano: che si stiano forse preparando per il videclip ufficiale? Questa al momento è solo una supposizione perché a corredo del video su TikTik non è stata aggiunta alcuna informazione. 47 secondi che sono diventati virali e che hanno superato in poche ore il milione di visualizzazioni. Le due si muovo a tempo e sono bravissime: che Stabile sia un'ottima ballerina non è certo un mistero, ma in molti hanno sottolineato quanto Angelina sia brava e infatti non è un caso se Stabile ha commentato con questa frase il filmato: "La mia ballerina".

Inoltre il video del balletto è stato girato in una delle sale prova della scuola di Amici, questo potrebbe essere un altro indizio: ci saranno altri protagonisti del talent nel video? Il video sarà ambientato nella scuola? Chissà... Al momento di certa c'è solo la collaborazione tra queste due giovanissime artiste.