Giulia Stabile compie 21 anni "circondata d'amore": Sangiovanni grande assente

Il 20 giugno ha festeggiato i suoi 21 anni circondata dall'affetto di amici e famigliari ma non si è potuto notare che mancasse qualcuno. La talentuosa ballerina, vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile è stata sommersa di messaggi d'auguri ma il grande assente è stato Sangiovanni che l'anno scorso era invece "in prima fila".

Nonostante i due non siano intervenuti sulle continue voci di crisi, o addirittura di storia al capolinea, il silenzio e l'assenza nelle rispettive vite non fanno altro che avvalorare la tesi che Giulia e Sangiovanni non siano più una coppia.

Nessun like, nessun commento, nessuna menzione. Okay la riservatezza ma la totale assenza non lascia spazio a dubbi.

E mentre i due si negano davanti alle domande dei fans, e dei curiosi, lei si è stretta nell'abbraccio degli Amici di oggi e di ieri e ha spento le sue 21 candeline, sempre con il sorriso stampato in volto.