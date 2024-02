Giulia Stabile compra casa a 21 anni: i messaggi (privati) dei familiari

A 21 anni Giulia Stabile ha acquistato casa. Un traguardo importante per la ballerina romana, vincitrice della 20esima edizione di Amici e conduttrice di Tu sì Que Vales. Importante e anche emozionante per il significato che il grande passo comporta. Infatti: "Sto andando a fare una cosa da grande" ha anticipato ai suoi follower nelle storie Instagram prima di mostrare in primo piano le chiavi dell'abitazione con l'eloquente messaggio "Mi sa che sto diventando grande" che esprime l'emozione di un momento condiviso sui social e anche con la sua famiglia.

Giulia, infatti, ha mostrato la gioia dei suoi famigliari espressa nella chat Whatsapp con foto e messaggi: i sorrisi e i pollici alzati di nonni e zii felici per questo obiettivo si susseguono nel video postato dove si leggono anche i dettagli che parlano di una casa ancora vuota con i muri da buttare giù che lasciano pensare alla necessità di una ristrutturazione. La certezza, però, è che l'invito per loro è già partito: "Portate le sedie" dice infatti ai suoi parenti.







Il rapporto di Giulia Stabile con la famiglia

Giulia Stabile, oggi anche ballerina professionista di Amici, è molto legata alla sua famiglia, soprattutto ai suoi nonni che vivono a Barcellona e a cui la scorsa estate ha fatto una bellissima sorpresa arrivando in Spagna all'improvviso. La nonna di Giulia, madre di Susi Castaner, mamma spagnola di Stabile, si è sciolta in lacrime davanti alla nipote che non vedeva da tempo. Giulia aveva già raccontato di avere un ottimo rapporto con la nonna durante l'intervista rilasciata a Verissimo a poche settimane dalla sua vittoria. "Sono qui seduta che ti penso e ricordo quando eri piccola e venivi a casa. E ballavi sempre dappertutto. Eri così felice. Hai lottato tanto e alla fine ci sei riuscita. Sono molto contenta e fiera di essere tua nonna", le aveva detto la nonna in un videomessaggio arrivato per lei.