Giulia Stabile rompe il silenzio dopo l'addio a Sangiovanni: "Periodo buio, stanca di lottare"

"Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre, il primo grande amore". Così Giulia Stabile aveva commentato qualche giorno fa le voci sulla fine della storia con il cantante - conosciuto ad Amici - senza confermare direttamente ma senza neanche smentire, anzi.

Riservatissima sulla loro relazione e in generale sulla sua vita privata, la ballerina rompe il silenzio dopo giorni e si sfoga su Instagram, parlando del difficile momento che sta attraversando. Neanche stavolta fa il nome di Sangio, ma sembra evidente che in queste parole ci sia pure lui: "Non vi capita di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime... Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più 'vincere', periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo. Non mi appartiene mostrarli pubblicamente - spiega - però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza".

Giulia dà appuntamento il 12 luglio a Desenzano, dove racconterà attraverso il ballo cosa sta vivendo in questo momento. E magari sarà quella l'occasione per ufficializzare la fine della storia con Sangiovanni, oppure non ce ne sarà nemmeno bisogno perché i suoi fan riescono a capirla da uno sguardo, e sapranno starle vicino come sempre.