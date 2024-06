"Non hai i soldi per il dentista?". Giulia Stabile sbotta e risponde alle critiche

Stanca dei continui commenti legati al suo aspetto e in particolare al suo volto, Giulia Stabile ha voluto una volta per tutte rispondere a chi in questi anni le ha detto che si sarebbe dovuta sistemare i denti. La ballerina di Amici è molto amata, ma la notorietà non porta solo ricchezza e riconoscibilità, anzi.

"22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema, che non chiuderò mai. Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita 'questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?' (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento", ha scritto la ballerina in una storia Instagram. "Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica e non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare", ha concluso Giulia orgogliosa di com'è.

Già mentre era all'interno della scuola di Amici, Giulia aveva affrontato l'argomento parlando con Sangiovanni, che all'epoca era il suo fidanzato. Aveva parlato di come vivesse la relazione con il suo corpo e anche di essersi spesso sentita brutta. "Prima di ridere sistemati i denti", si è sentita ripetere spesso in passato. La 22enne ora affronta le critiche con un altro spirito, mette da parte le critiche e va avanti.