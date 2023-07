Giulia Stabile sommersa dalle critiche risponde a tono: "Non voglio più leggere invenzioni simili"

Negli ultimi due giorni Giulia Stabile è stata al centro del gossip. La 21enne pupilla di Maria De Filippi e ballerina professionista di Amici sarebbe stata vista insieme a Wax, cantante dell'ultima edizione del talent, a Milano. Deianira Marzano, una delle esperte di gossip sui social, ha riportato quanto le era stato raccontato da una follower: "Appena visti Wax e Giulia a Como. Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li filerà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo". Un atteggiamento che non rispecchia il modo di comportarsi di Stabile e infatti la ballerina ha deciso di rispondere.

Giulia su Twitter, e poi su Instagram, ha dato la sua versione dei fatti e si è detta molto dispiaciuta di dover leggere cose non vere sul suo conto. "Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante 'gli impegni' (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il 'giusto' tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili - chiosa la ballerina -. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile". E se da una parte qualcuno l'ha criticata, appoggiando la ricostruzione del mancato saluto, sono moltissimi i commenti in sostegno della 21enne.