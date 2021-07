Incidente per Giulia Stabile durante una lezione di danza

Piccolo infortunio per Giulia Stabile durante una lezione di danza. La ballerina, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, ha mostrato sui social le conseguenze dell’incidente che ha comportato una vistosa fasciatura al piede. "Incidenti del mestiere, soprattutto se uno in più è goffo", il messaggio allegato allo scatto da Giulia che ha tranquillizzato i fan con emoticon e un ulteriore ironico ‘appello’: “Tranquilli, è tutto a posto, però la storia è per chiedere a chi c'era se qualcuno ha il video dell'incidente, così ci facciamo due risate”.

Giulia Stabile ballerina professionista ad Amici

Per la 18enne romana, vera rivelazione del talent di Canale 5, questa appena terminata è da considerarsi una stagione ricca di successi tutt’altro che terminati: manca ancora l’ufficialità, infatti, ma con grande probabilità la ragazza si aggregherà alla famiglia Fascino ed entrerà a far parte del gruppo di ballerini professionisti che lavoreranno alla prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Entrata nel cuore del pubblico non solo per le qualità artistiche ma anche per la sua genuinità, spontaneità e simpatia, certamente la popolarità di Giulia è destinata a rimanere tale anche in futuro, supportata dalla grande famiglia televisiva di Amici che in lei, a quanto pare, continua a credere tanto.