Lutto per Giulia Stabile: "Una delle persone più importanti di tutta la mia vita"

Grave lutto per Giulia Stabile che ha dovuto dire addio a una delle figure più importanti della sua vita, la sua storica insegnante di danza Flaminia Buccellato, scomparsa prematuramente. La donna, direttrice dell'Accademia Balletto Roma dove la professionista di Amici ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza all'età di tre anni e mezzo, è morta e Giulia ha deciso di condividere tutto il suo dolore per la perdita di questa figura materna sul suo profilo Instagram con un lungo post di addio accompagnato da diverse foto delle due insieme, prima e dopo il successo della giovane ballerina, ormai un volto noto della tv.

Il toccante messaggio di addio di Giulia

"Mi ha vista per la prima volta a 3 anni e mezzo e ha creduto in me anche allora - ha specificato Giulia che, ci ha tenuto a ricordare la sua insegnante di danza e tutti i bei momenti condivisi negli anni -. Quando ero ai primissimi corsi mi ricordo che anche se non ero bravissima mi prendeva come esempio dicendo che era bello vedere una bambina sul palco sorridente e felice di ballare. Voglio che tutti si ricordino di lei".

Una figura materna per Giulia, dalle cene insieme ai consigli sulla danza ma soprattutto sulla vita, una donna dalla sensibilità unica che la ballerina di Amici non dimenticherà mai.

"Ad oggi se mi guardo indietro vedo quanta strada ho fatto proprio grazie a tutto quello che lei mi ha dato, ha sempre, ma davvero sempre creduto in me fin da subito, e ci ha sempre tenuto tantissimo a ricordarmi com’ero prima di oggi e quanti progressi ho fatto. Non dimentico nulla di tutto quello che mi ha insegnato".