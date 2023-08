Giulia Stabile sommersa di critiche per una scritta su un muro di Londra: ecco cosa è successo

Giulia Stabile, dopo le polemiche riguardanti un presunto saluto negato ad alcuni fan, è tornata al centro della polemica. La ballerina si trovava a Londra e su Instagram ha condiviso alcune storie tra cui anche una foto in cui mostrava il suo nome scritto in un cuore rosso sopra a un muro. Il muro in questione non è un muro qualsiasi, ma un memoriale per le vittime del Covid nel Regno Unito. E ogni cuore disegnato rappresenta una persona che è morta per colpa del covid.

A molti utenti questo dettaglio non è passato inosservato e infatti Giulia ha ricevuto moltissime critiche sia per messaggio che in direct. Stabile quindi ha voluto rispondere direttamente per chiarire la situazione e spiegare che lei non sapeva quale fosse il significato di quel luogo e quindi aveva scritto il suo nome senza rendersi conto di quello che stava facendo.

"Mi riferisco alla storia pubblicata ieri (quella del muro, ndr), dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra - ha scritto Stabile -. Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che chiaramente non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono".

Nonostante Stabile si sia scusata le critiche sono continuate e in particolare le è stato recriminato di prestare abbastanza attenzione a quello che pubblica avendo più di un milione di follower.