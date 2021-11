Giulia Stabile rivela in che rapporti è con Belen Rodriguez

Dal lavoro alla vita privata, Giulia Stabile, ultima vincitrice di Amici, si racconta a tutto tondo. Dal rapporto con Belen dietro al bancone di Tu si que vales fino all'amore con Sangiovanni, anch'esso ex allievo del talent, con cui "stiamo crescendo insieme", racconta al diciottenne, tra i volti televisivi più amati del momento.

Si parte da Tu si qua vales, primo impegno televisivo della dolce Giulia, che siede dietro al bancone dei conduttori insieme agli altri, ovvero Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ed è proprio sul legame instaurato con i tre che si concentra l'attenzione del pubblico. Se infatti lei è una new entry, loro sono lì da tempo.

Con Belen, ad esempio, il rapporto è rose e fiori, carico d'empatia. "Belen ha detto che vuole adottarmi, era seria (ride, ndr)". Le due hanno legato moltissimo. "A parte gli scherzi - prosegue - è davvero materna, mi tiene la mano nei momenti più emozionanti in studio e ci sentiamo spesso al telefono". Quanto invece ai maschi della tavolata: "Martin e Alessio mi facevano paura – spiega – Sono alti e muscolosi. Poi ho scoperto che sono ‘spiriti bambini’. Ne facciamo di tutti i colori".

Non solo Tu si que vales, perché Giulia lavora anche ad Amici. Gli impegni impegni iniziano tra le 8 e le 11, breve pausa pranzo e poi si continua fino alle 18, anche se a volte si tira avanti fino alle 21.30.

Come va la storia con Sangiovanni

In tutto cio, come riesce a conciliare il rapporto con Sangiovanni? Gli incontri di coppia avvengono la domenica, come in ogni relazione a distanza che si rispetti: lei infatti è a Roma, lui a Milano. "Faccio le scappatelle (la domenica, ndr). Salgo da Sangiovanni. Stiamo davvero crescendo insieme. Siamo lontani ora, ma riusciamo a essere di totale supporto l’una per l’altro".