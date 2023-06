"Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati, lui ha fatto il primo passo"

Se ne parla da diverso tempo ma sembra proprio che le voci di crisi tra la ballerina Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni siano vere. Dopo rumors, pettegolezzi, spifferate varie ora arriva una nuova voce che sembrerebbe confermare la fine della storia d'amore tra i due giovani artisti nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove sono stati allievi nella ventesima edizione, vinta proprio dalla ballerina romana.

Così dopo quasi tre anni dal loro primo incontro e da un'amicizia iniziale che si è trasformata, piano piano, in amore, Giulia e Sangiovanni sembrano essersi detti addio, questa volta per sempre. Finisce così il primo amore della ballerina 21enne pupilla di Maria De Filippi, che proprio con il cantante vicentino aveva iniziato, per la prima volta, a vivere le emozioni dell'amore che oggi, però, lasciano spazio solo a dolore e "voglia di piangere" - come ha specificato Raffaella Mennoia in un post Instagram che sembra aver confermato, tra le righe, quanto il cuore della ballerina di Amici stia soffrendo, presumibilmente per la rottura con Sangiovanni).

Ma a "confermare" la fine di questa storia e ad aggiungere qualche tassello alle dinamiche con cui Giulia e Sangiovanni si sarebbero detti addio è l'esperto di gossip Amedeo Venza che, sulla sua pagina Instagram dove aggiorna, quotidianamente, i suoi fan sulle novità più succose sullo showbiz italiano, ha dedicato una storia Instagram proprio a questa "ex coppia". Così, Venza, a chi gli chiedeva cosa stesse accadendo a Giulia e Sangio, ha risposto con queste parole: "Giulia e Sangiovanni si sono praticamente lasciati! Pare che a fare il primo passo verso la decisione drastica sia stato lui. Zero tradimenti o difficoltà caratteriali, semplicemente non andava più da un po' di tempo. Entrambi, attualmente, sono proiettati sul nuovo lavoro".

Così, escluso un presunto tradimento, nonostante si era parlato di una certa vicinanza della Stabile con un collega ballerino ad Amici, arriva al capolinea la storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Confermeranno le voci i diretti interessati? Staremo a vedere.