"Giorni duri" per Giulia Stabile, la rivelazione di Raffaella Mennoia sulla ballerina: colpa di Sangiovanni?

Giulia Stabile, 21 anni, è una delle pupille di Maria De Filippi, la ballerina durante la sua partecipazione alla ventesima edizione del talent, che poi ha vinto, ha saputo conquistarsi l'amore del pubblico e di tutta la produzione dietro allo show (non è un caso, infatti, che faccia parte del corpo di ballo di programma). Ieri sera, 27 giugno, merito della sua bravura e anche della popolarità, è stata chiamata a ballare a Love Mi il concerto organizzato da Fedez e che è andato in onda su Italia 1. Stabile si è esibita sulle note di Magnifico, brano del 2014 cantato dal rapper e da Francesca Michielin.

La sua esibizione è piaciuta moltissimo in particolare a Raffaella Mennoia, braccio destro di De Filippi e autrice di Amici, Temptation Island e Uomini e Donne. Mennoia ha condiviso pezzi del balletto su Instagram e poi ha voluto esprimere pubblicamente la stima che prova nei confronti della giovane ballerina, ma facendolo ha anche rivelato che questo per Giulia non è un momento facile, e che probabilmente avrebbe voluto "solo piangere un po'" invece di salire sul palco e sorridere.

"So di essere esagerata con te ma ogni volta che balli mi fai emozionare... Sono stati giorni duri ma tu splendi anche quando vorresti solo piangere un po'. La danza ti salva e la omaggi con la tua luce. Brilla tvb", queste le parole di Raffaella. Che Stabile stia soffrendo per la fine della relazione con Sangiovanni, il cantautore conosciuto proprio tra i banchi di Amici? Al momento si tratta solo di una congettura, chissà se nei prossimi giorni scopriremo, magari dalla diretta interessata, quali sono i motivi dietro alla sua sofferenza. Giulia aveva accennato al periodo buio che sta vivendo, ma se anche Mennoia, che è sempre molto riservata, ne parla sui social vuol dire la danzatrice ha bisogno di sentire il supporto delle persone che le vogliono bene.