"I vecchi non dovrebbero votare, sono rincogl**niti", è bufera per le parole dell'influencer

"Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Perché?", è con queste parole che l'influencer Giulia Torelli ha scatenato una feroce polemica social in un video di sfogo registrato dopo aver scoperto i risultati delle ultime elezioni politiche in Italia. La 35enne esperta di moda, con 215mila followers e finita, perfino, su una copertina di Vanity Fair ha scatenato il putiferio pronunciando alcune frasi che hanno provocato una vera e propria bufera social. In un video post elezioni, Giulia ha affermato che, secondo lei, i vecchi non dovrebbero votare perché non capiscono niente.

"Perchè i vecchi hanno il diritto di voto? Perchè? L'hanno già esercitato nella loro lungha, lunghissima vita. Basta, basta votare - ha dichiarato con fermezza l'influencer per poi continuare, non sanno niente, non hanno idea, quello che sanno lo vedono al tg. Non sanno neanche loro quello che stanno facendo. E poi succedono queste cose I vecchi non devono fare niente , tantomeno votare, In caa devono stare fermi, fermi immobili con quelle mani"

A scandalizzare sono state proprio queste parole della 35enne, attiva su Instagram dal 2009 con il nickname di "rockandfiocc" e nota per dare consigli su moda, serie tv, cinema e bellezza, parole dure che non sono passate inosservate e hanno fatto infuriare tantissime persone tra cui Selvaggia Lucarelli che ha ripreso il suo video pubblicandolo sul suo profilo Instagram e definendola "fessa" ma anche tante altre persone che hanno commentato il video con un "Vergogna", "Poveri noi", "Pazza" e c'è anche chi ha scomodato Hannah Arendt e la sua "Banalità del male".

Il video in questione è poi proseguito con un'altra polemica della Torelli che ha sottolineato che, sempre i "vecchi", sarebbero completamente rincogl**niti" perché vanno ancora in giro con le mascherine sulla bocca dopo tre anni di pandemia senza capire che non servirebbe a nulla.

"Sono passati tre anni cos'è che non è chiaro ancora? Non serve a niente tenerle sul naso. Eppure sono lì, vivi e attaccati alla vita".