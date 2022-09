Giulia Torelli chiede scusa: "Ho detto cose stupide. E' vero, riordino armadi e dovevo risparmiarmelo"

"Perché i vecchi hanno il diritto di voto? L'hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita. Basta votare, non sanno niente, in casa devono stare, fermi immobili". Le dichiarazioni di Giulia Torelli - esperta di moda e 'riordinatrice di armati' - fatte in un video il giorno dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni, hanno indignato chiunque.

Dopo giorni di polemiche, critiche, insulti e addirittura minacce di morte, l'influencer rompe il silenzio e affida ancora una volta a Instagram le sue parole. Stavolta di un'umiltà disarmante, con cui chiede scusa senza mai giustificarsi: "Ciao a tutti - dice con la voce rotta da un pianto trattenuto - Lo avrete visto perché ha assunto delle proporzioni che immagino siano impossibili da ignorare. Ho detto delle cose stupide, violente e superficiali sugli anziani al voto. Molti le hanno riprese e poi è successo il resto. Vorrei provare a dire 5 cose, che sicuramente dirò con la faccia, l'inflessione, l'intonazione sbagliate ma vi prego di credere che sono vere".

Le scuse

La prima è un mea culpa senza difese: "Mi dispiace perché ho detto cose discriminatorie, inopportune e offensive. Mi dispiace veramente perché non le penso e soprattutto non con quell'aggressività. Erano provocazioni sciocche ed esagerate, chiaramente non erano delle proposte. Mi dispiace che siano passate come cose in cui credo, perché credo invece che ovviamente tutti abbiano il diritto di votare, partecipare come vogliono e difendere i loro interesì, anziani o meno. E non sono certo io a deciderlo, per fortuna. Come mi hanno fatto notare - continua mortificata - io di mestiere riordino armadi, mi occupo di altro, di sicuro non di politica, quindi avrei potuto risparmiarmi questa cosa che ho detto. Semplicemente ero delusa dal risultato delle elezioni e ho cercato un colpevole con i limitatissimi mezzi che ho. Ho detto una cosa che peraltro si è rivelata falsa. Mi dispiace aver urtato la sensibilità di molti".

Giulia Torelli risponde per punti a tutte le critiche ricevute e ammette: "Dovrei aver imparato come si usano i social, ma sono impulsiva e troppo spesso agisco senza riflettere. Nel corso degli anni ho imparato una serie di cose su temi che ho toccato in maniera molto ignorante, ma purtroppo non ho imparato i modi. Ha ragione chi ha detto che non so usare questo mezzo in modo intelligente e proporzionato ai rischi che implica. Mi sembra chiaro che non ho pubblicato quelle storie per ottenere visibilità, di tutte le cose che ho letto questa è quella meno vera. Vi garantisco - spiega ancora - che nessuna persona lucida di mente vuole questo tipo di visibilità. Persino io che non sono tutta a posto, non sono così matta".

L'influencer parla poi del "problema generazionale di rappresentanza politica", ma ci va cauta: "Non sono io a doverne parlare e soprattutto come ho fatto, con quei toni e quei modi e senza le informazioni adeguate". Poi chiarisce: "Tra le varie etichette che mi sono arrivate questi giorni c'è quella di una persona che fa parte di una lobby della moda, dell'editoria o cricca di qualche genere. Ci tenevo, per quel che serve, a precisare che non è vero. Quello che è successo lo dimostra abbastanza chiaramente. Chi mi segue da anni lo sa. I piccoli successi che ho ottenuto li ho ottenuti senza l'endorsement di nessuno e se devo cercare un motivo che non siano la fortuna o il privilegio, il motivo è il piccolo following che mi sono costruita online".

Le minacce ai familiari

Non si perdona Giulia Torelli, soprattutto perché le conseguenze di quanto accaduto non riguardano solo lei, come spiega: "Quello che non è vero è che non mi prendo la responsabilità delle conseguenze. Lo sto facendo e l'ho fatto in passato diverse volte. Quello che non posso perdonarmi, ma che trovo inaccettabile, sono le conseguenze che stanno vivendo quelli intorno a me. La mia manager, che ha avuto un bambino da poco, che ha ricevuto telefonate minatorie. Minacce e insulti ad amici, colleghi e membri della mia famiglia, la cui reputazione è stata messa in discussione". Infine conclude: "Qualcuno in questi giorni ha detto che può immaginare cosa si provi a stare da questa parte, ma vi assicuro che immaginare e provarlo è molto diverso e non penso nessuno se lo meriti. Piccola postilla, volevo dire un grande grazie a chi mi ha difeso in questi giorni, direi coraggiosamente".