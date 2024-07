Giulia Valentina, ex di Fedez, è incinta: arriva subito la reazione di Chiara Ferragni

"Lui sarà il padre dei miei figli". A luglio dello scorso anno Giulia Valentina lo aveva annunciato. E così è stato. L'influencer, 33 anni, è incinta. Aspetta il primo figlio dal compagno a cui è legata da sette anni ma di cui non ha mai rivelato l'identità.

Dopo mesi in cui i follower sospettavano di una gravidanza, per via degli abiti sempre più larghi con cui Giulia Valentina si mostrava e per via della reticenza di mostrarsi in pubblico, oggi la creator svela di aspettare il primo figlio attraverso un video molto divertente: è un video in cui passa in rassegna tutti i modi a cui ha pensato per fare il grande annuncio ai suoi 900mila follower.

"Mi sono chiesta come dirlo" esordisce. "La prima idea: foto nuda. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, qualcosa che mi copre ma da cui si possa capire. In bianco e nero eh, una cosa di classe, elegante, non volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel, ma che imbarazzo con Manuel, dopo tutto quello che gli ho fatto passare... Ma poi forse è anche troppo sexy per me. Allora ho pensato a una cosa più spiritosa. Vi dico solo una parola: body painting. Potrei farmi fare un forno, un uovo che si apre. Anche se forse è troppo spiritosa...". E ancora: Altrimenti potrei fare le cose in grande. Avete presente quei video virali su TikTok? Due aerei che passano sul Duomo, che sputano fuoco, fumo, fiamme, coriandoli di vari colori. Io che piango...". L'annuncio è arrivato alla fine del video, quando Giulia si è alzata in piedi e ha lasciato che la videocamera inquadrasse il pancione.

Tra le migliaia di auguri che sono arrivati in calce al post, stupisce in particolare uno, ovvero quello di Chiara Ferragni. L'influencer è stata tra le prime a mettere like al video. Un gesto che ha attirato l'attenzione dei più curiosi se si pensa che Giulia Valentina è proprio l'ex fidanzata di Fedez, ovvero dell'ex marito di Chiara. Un gesto che, insomma, racconta come tra le due i rapporti siano molto distesi e non conservano alcun rancore.