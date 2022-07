Giuliano Sangiorgi in versione papà. Gli scatti con la figlia Stella sono tenerissimi

Siamo abituati a vederlo in versione rock star, a vederlo cantare, sicuro di sé, sui palchi più importanti della musica. Siamo abituati a vederlo vincere dischi di platino, a suonare, emozionare e scrivere canzoni dai testi meravigliosi. Siamo abituati a conoscerlo come frontman dei Negramaro, il gruppo che l'ha reso famoso in tutta Italia ma Giuliano Sangiorgi, oltre al personaggio pubblico e all'icona musicale, è anche un tenerissimo papà come dimostrano alcuni scatti che lo ritraggono in pieno relax, in piscina, in compagnia di sua figlia, la piccola Stella, che li vede intenti a godersi del tempo di qualità papà/figlia tra tuffi, baci e tante coccole. A pubblicare le foto è lo stesso Giuliano nelle sue stories su Instagram dove si mostra in versione papà tenerissimo che è sempre più legato alla sua piccolina da cui non vede l'ora di tornare ogni volta che va via per un concerto o un evento.

"Nuoto acrobatico con stella marina" commenta il cantante sulla foto con sua figlia di quattro anni avuta con la compagna di sempre, Ilaria Macchia, con cui è insieme da tanti anni e con cui condivide le stesse origini salentine (lui di Cupertino e lei di San Donato) e "tanto tempo e parole" come aveva commentato lo stesso cantante.

Non è la prima volta che Giuliano Sangiorgi si mostra tenerissimo con la sua piccola Stella. Il cantante dei Negramaro, infatti, pubblica spesso scatti con la sua bambina di quattro anni a cui è legatissimo e che porta con sé, anche ai suoi concerti. Essere diventato padre gli ha, senza dubbio, cambiato la vita e la sua gioia traspare dai suoi occhi che, quando è insieme a Stella, brillano come non mai.