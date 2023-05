La doppia vita Giulio Berruti, attore e medico: "Maria Elena usa le mie creme, pensavano avesse fatto il lifting"

Le sue creme sarebbero così buone che alla sua fidanzata, Maria Elena Boschi, avrebbero chiesto se si fosse sottoposta a lifting. Giulio Berruti ha una doppia professione: quella di attore e quella di medico-imprenditore. Il Doctor G (odontoiatra), così sarebbe stato soprannominato Berruti da Scarlett Johansson e Sienna Miller durante le riprese di "My Mother's Wedding", ha da poco lanciato la sua linea di skincare pensata per le pelli sensibili.

A 16 anni ha iniziato a lavorare perché ha sempre voluto essere indipendente e così ha svolto lavori nel mondo della moda e ha interpretato i primi ruoli come attore; poi ha continuato a studiare specializzandosi in odontoiatria, ma ammette, al settimanale Chi, che da sempre ha una passione per la cura estetica. I primi a provare i suoi prodotti di cosmesi, che possono essere comprati solo online, sono stati la compagna, la madre che soffre "di psoriasi, mentre mio padre, che è chirurgo oculista, ha testato i prodotti pre e post intervento durante la mia lunga ricerca".

A chi ha sospetti sulle sue qualifiche risponde: "Faccio l'attore ma ho studiato odontoiatria e ho due specializzazioni in Ortognatodonzia e Estateica del sorriso. Sono 10 anni che studio le formule di questa linea speciale di creme naturali dove conta solo la sostanza", i suoi prodotti sono "100% italiani, certificati e testati da una équipe medica di altissimi livello con la collaborazione dell'Università cosmetologica di Ferrara". Berruti è sempre stato convinto di voler fare entrambe le cose e infatti oltre allo studio odontoiatrico e alle creme di bellezza presto sarà al cinema con My mother's wedding e sul piccolo schermo con Gabriel's Inferno. In questi ultimi anni ha lavorato molto all'estero e su tale tema afferma che in Italia gli vengono proposte solo parti come "eroe romantico", ma lui vorrebbe lavorare con "Gabriele Mainetti e Paolo Virzì".