Giulio Berruti spiega il motivo della sua vaccinazione: “Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici”

La foto che sui social lo ha mostrato mentre riceveva la prima dose del vaccino anti-Covid ha scatenato un’orda critiche: “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai” è stato uno dei tanti commenti contrariati nell’apprendere che Giulio Berruti, 36enne conosciuto dal grande pubblico per i suoi ruoli in diverse fiction tv ma anche per il suo legame sentimentale con l’onorevole Maria Elena Boschi, ha avuto l’opportunità di immunizzarsi nonostante la giovane età e una professione, quella di attore, che non rientra tra quelle a rischio.

A spiegare i motivi della sua vaccinazione ci avevano pensato alcuni fan, precisi nel chiarire a chi muoveva il proprio disappunto che Berruti, oltre ad essere un attore, è anche un dentista. Adesso però sulla questione è intervenuto lui stesso, argomentando le motivazioni della sua precedenza rispetto ai normali criteri di immunizzazione.

Perché Giulio Berruti si è vaccinato a 36 anni

Rispondendo a qualche follower particolarmente insistente sulla sua presunta non necessità di vaccinarsi contro il Covid, Giulio Berruti ha confermato di essere un medico e, come tale, di doversi immunizzare per esercitare la professione di dentista. “Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in sicurezza, mia e delle persone intorno a me. Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no”, ha chiarito. L’attore, d’altronde, tempo fa spiegava: “Mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in ‘Estetica del sorriso e ortodonzia’. Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo”, affermazioni che oggi avvalorano l’importanza di vaccinarsi in considerazione del suo impegno medico. E a chi, nonostante il suo chiarimento, ha parlato di spettacolarizzazione della sua vaccinazione, Berruti ha aggiunto: “Prevale la voglia di spiegare alle persone con l’esempio che la scienza e la medicina, per quanto inesatte, saranno sempre meglio di qualche blog complottista o di strampalate teorie da bar sulla pericolosità assoluta dei vaccini”. Caso chiuso.