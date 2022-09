Uomini e Donne, paura per Giulio Raselli: "Fate prevenzione, spesso ci salva la vita"

Insonnia, ansia, ipocondria. Sono state loro le compagne di vita di Giulio Raselli, ex protagonista di Uomini e Donne che, nelle ultime ore, ha dovuto aspettare l'esito di un esame medico che avrebbe potuto cambiargli la vita per sempre. Per fortuna, però, è stato tutto solo un brutto spavento. Giulio, infatti, ex corteggiatore e tronista del dating show di Maria De Filippi, ha rivelato, attraverso il suo profilo Instagram, di essersi dovuto sottoporre a due esami per cercare di capire i motivi dei suoi recenti problemi di salute. L'influencer, infatti, ha dovuto fare un esame specialistico al pube e dai risultati si è scoperto che Raselli ha solo una piccola ernia con linfonodi leggermente ingrossati e, per fortuna, nulla di più grave.

L'influencer, infatti, dopo aver passato la notte insonne in attesa di scoprire quale fosse il suo destino, ha rivelato l'esito dell'esame medico ai suoi fan e li ha incitati a non sottovalutare alcuni sintomi e a essere molto prodenti sulla propria salute facendo prevenzione.

"Ho una piccola ernia con linfonodi nella zona inguinale un po' ingrossati da tenere sotto controllo ogni sei mesi - ha rivelato Giulio - Siate prudenti e appena avete qualche dubbio fatevi degli esami, spesso ci salvano la vita".

Dopo il brutto spavento Giulio è tornato alla sua vita di tutti i giorni ma non è la prima volta che l'ex volto di Uomini e Donna ha dovuto affrontare la paura di una malattia. L'anno scorso, infatti, Raselli aveva raccontato di aver sofferto di problemi di cuore ma anche in qesto caso non si era trattato di nulla di grave. Intanto, però, il consiglio è solo uno per i suoi fan: "fate prevenzione!".