Giuseppe Conte, oltre la politica: "Vi racconto la mia famiglia allargata, tra mio figlio e Olivia"

La campagna elettorale è in corso. Giuseppe Conte, dopo l’esperienza da premier ha deciso di scendere in campo con il M5S candidandosi per la prima volta al Parlamento italiano. L’avvocato si è raccontato al settimanale “Chi”, che l’ha raggiunto direttamente nel suo paese natale, San Giovanni Rotondo. Qui Conte ha ripercorso la sua carriera da Primo Ministro, snocciolando progetti e desideri del suo avvenire politico.

Gli affetti più cari di Conte

Tra una domanda e l’altra non poteva di certo mancare qualche riferimento alla vita personale del professore. Giuseppe Conte è infatti papà di Niccolò, 15 anni, avuto dall’ex moglie Valentina Fico, l’ex presidente del consiglio è legato alla manager, Olivia Paladino, classe 1980. L’ereditiera romana è figlia dell’imprenditore alberghiero Cesare Paladino e di Ewa Aulin, attrice e cantante svedese. Per il giurista, nonostante i tanti impegni del momento la compagna ed il figlio sono le cose più importanti: “Mio figlio e la mia compagna sono le mie priorità al di fuori degli impegni pressanti di questo periodo”.

Il rapporto con il figlio Niccolò

Conte si sofferma poi sul rapporto che lo lega all’unigenito Niccolò: “Vorrei avere sicuramente più tempo stare insieme a lui per fare le cose che ci piacciono, come una partita a calcio o a tennis. E’ Niccolò che dovrebbe dire se sono un buon padre o meno. Io posso dire che lui è uno splendido figlio che, nonostante la sua giovane età, mostra grande maturità e rispetto verso la mia dimensione pubblica. Abbiamo grande complicità, parliamo molto, anche se spero di essergli d’esempio non per le parole, ma per i comportamenti”.

Conte ed Olivia, una famiglia allargata

Anche Olivia Paladino è mamma di una ragazza, compagna di classe nonché grande amica di Niccolò. Pare che il politico e la manager romana si siano conosciuti proprio grazie ai figli. Galeotto l’incontro ad un colloquio scolastico con i professori dell’istituto frequentato dai due ragazzi. Nel corso della chiacchierata con il settimanale di gossip non è mancato un riferimento ai rapporti da famiglia allargata: “I nostri rispettivi figli hanno un’amicizia fortissima, nata tra i banchi di scuola. Quando a Olivia è una persona speciale, ha il suo lavoro che la impegna e l’appassiona ma riesce sempre a farmi sentire la sua premurosa vicinanza. Vorremmo trascorrere più tempo insieme ma purtroppo i nostri impegni non sempre ce lo consentono. Siamo però consapevoli di aver costruito su questa nostra d’amore un legame solido e duraturo”.

Nonostante un’estate ricca di impegni politici Conte ne ha approfittato per trascorrere del tempo di qualità in vacanza con la sua Olivia. La coppia si è diretta non lontana da Roma, a Punta Rossa al Circeo. Il politico e la compagna sono stati immortalati durante una romantica passeggiata al tramonto sul bagnasciuga, accompagnati dal cagnolone della Paladino.