Giuseppe Cruciani: "Ho votato Vannacci. Andavo alle feste di Luxuria". Poi le confessioni sulla figlia e i genitori

Giuseppe Cruciani è sicuramente uno dei personaggi più divisivi del mondo dello spettacolo. Con il suo programma, su Radio24, La Zanzara parla di sesso, problematiche legate al sesso, dà spazio a temi come i complotti "su vaccini, Stati Uniti, Putin, antisemitismo". Lo fa entrando spesso in conflitto con i suoi intervistati, ma talvolta esprimendo totale solidarietà e per questo si crea lo scontro con David Parenzo, suo secondo al microfono. Tra i più accesi dibattiti tra i due quelli su Vannacci che Cruciani ha votato Vannacci alle elezioni e il motivo del successo del generale per lui è chiaro: "I suoi avversari politici lo hanno dipinto come un mostro. Ma non lo è"

"Non per metterla sul piano alto, ma per dirla con David Parenzo che conduce con me, ogni giorno facciamo la colonscopia dell’Italia. Per esempio, abbiamo visto l’ascesa della Lega e poi di Giorgia Meloni prima degli esiti elettorali", ha dichiarato Cruciani al Corriere della Sera. Il 2 luglio esce "Via Crux - Contro il politicamente corretto", un libro che per lui è un po' una "chiamata alle armi". In poche parole "Incarna il pensiero dell’uomo comune che si ribella al fatto che alcune cose non si possono più dire". E quella contro il politically correct è da sempre una sua crociata. Ciò che più lo altera è il "considerare le persone sulla base delle preferenze sessuali. A me non frega se uno è bisessuale, trisessuale, se fa le orge, lo valuto per quello che è e pensa. La catalogazione Lgbtq+ è un’aberrazione, lo dico da libertario, non da moralista di destra, eppure passo per omofobo anche se sono a favore di adozioni gay, utero in affitto e matrimonio gay uguale a quello etero".

"Non sono omofobo, ma rivendico il diritto di dire cu**ttone"

Ma nonostante rivendichi questa sua estraneità all'omofobia, spesso invece è la critica che gli viene mossa perché a La Zanzara parla di omosessuali chiamandoli fro*i. "Io rivendico il diritto di dire fro**o, cu**ttone, finocchio, se non c’è l’intenzione di offendere. Il fatto che qualcuno possa sentirsi offeso non è un motivo per vietare una parola, invece i tribunali stanno diventando il braccio armato del politicamente corretto", il motivo per cui semplicemente non può dire gay o omosessuale è che lui è "contrario al linguaggio inclusivo: se inizi a imporlo, niente sarà mai abbastanza inclusivo. L’idea di limitare il linguaggio è totalitaria. Mi fa paura chi dice che i social dovrebbero essere liberi dall’odio. Se non ti piace essere insultato, basta non leggere i commenti. Gli haters non esistono, hanno vita solo perché gli diamo importanza. E poi: gridare all’odio, ormai, è un modo per fare carriera e avere visibilità, io detesto chi costruisce carriere sostenendo di essere vittima degli odiatori".

La Zanzara ha uno scopo sociale per Cruciani: "Io lascio sfogare le persone, gestisco l’odio sociale che emerge e, quando decido che è troppo, chiudo il microfono, ma non si può ridurre a questo quello che faccio alla radio. In due ore di trasmissione, raccontiamo la politica, le polemiche, i fatti del giorno, abbiamo ospiti non per forza estremi e momenti di comicità. E accogliamo una parte di società che non accoglie nessuno, quella complottista su vaccini, Stati Uniti, Putin, antisemitismo".

La figlia e i genitori

Cruciani ha una figlia di 19 anni, ma con lei non parla mai del programma o delle sue posizioni politiche e di pensiero. "Il tema (del politicamente scorretto) non è affrontato. Sono separato da tanto, abitiamo vicini, ci vediamo, ma non parliamo di quello che faccio. Lei non mi ha mai fatto domande, io non le ho mai detto nulla". Cruciani che è totalmente contrario alla monogamia, ha una compagna: "Da tanti anni e stiamo molto bene insieme. È una persona sensibile, abbiamo caratteri diversi, ma abbiamo trovato un equilibrio".

E alla domanda su cosa pensano, o penserebbero, i suoi genitori del suo programma rivela che il pare è morto nel 2008 "prima dell’esplosione della Zanzara. Non so che cosa avrebbe detto e mi chiedo spesso se averlo avuto vivo avrebbe frenato la mia libertà di espressione. Era un signore, gran lavoratore, agente di commercio. Però era un libertario, votava Pli. Mia madre oggi sta male, ma prima, un po’, si vergognava perché le amiche si scandalizzavano per il mio turpiloquio". E così ha ricordato un aneddoto: "Un giorno, mi fa: 'Ti ho fatto studiare, laureare, e ora dici le parolacce alla radio'. Le ho risposto: 'È un po’ più complesso di così'. Ma coi miei genitori non ho mai parlato molto di me, del mio lavoro, di chi sono. E comunque nella vita le parolacce non le dico".

Il sesso e la quasi esperienza gay

Il sesso "è una cosa che mi piace e l’ho trasformata in un argomento perché piace a moltissime persone. Onlyfans lo abbiamo mediaticamente scoperto noi. Alcuni problemi della sessualità, come l’erezione, interessano a tutti; infatti, siamo popolarissimi tra gli urologi. Anche perché ho raccontato che mi sono operato una cisti al testicolo grossa come un terzo testicolo". E in merito all'andare a prostitute ha rivelato che è andato quattro volte in delle case chiuse stava "seguendo le rotte dei nostri putt..ieri costretti a emigrare più dei cervelli. Esperienze inutili, non mi è venuta voglia di ripeterle. Ma trovo la prostituzione legalizzata una scelta di civiltà, c’è un do ut des chiaro e trasparente. Poi, c’è chi mi accusa di non preoccuparmi delle prostitute sfruttate, ma è chiaro che sono contro lo sfruttamento. Solo che di questo si devono occupare le forze dell’ordine".

In merito alla sua quasi esperienza omosessuale ha poi raccontato: "Da ragazzo, a Roma, mi piacevano le serate del Muccassassina organizzate da Vladimir Luxuria, in cui immaginavi cose che succedevano nelle dark room. Ma vengo da una famiglia in parte papalina. Mio nonno Alfredo Rosati, cavaliere di cappa e spada, era nel cerimoniale del Papa. Una sera, al Muccassassina, ho avuto un’attrazione per un tipo alla Freddie Mercury, vestito di pelle, ci siamo scambiati sguardi, avvicinati, ma al dunque non ho concluso. Forse il nonno Rosati nella mia testa mi ha bloccato".

Gli immigrati

"Non sono razzista, ma l’immigrazione clandestina è da combattere. Invece, per il politicamente corretto, l’immigrazione è di per sé buona e dobbiamo accogliere per senso di colpa. Ma io non mi sento in colpa di essere nato qui e rivendico il diritto di essere egoista. Senza egoismo, non ci sarebbero sviluppo e progresso". Per Cruciani è giusto che le persone scappino dall'Africa alla ricerca di una vita migliore: "Tu hai il diritto di prendere una barca e andare dove vuoi, dopodiché c’è il diritto di uno Stato di difendere i suoi confini in modo contrario alle tue speranze".

In principio, però, La Zanzara era un programma seguito in quanto i politici spesso dichiaravano l'impensabile: "Non potevamo andare avanti a intervistare gente per mezz’ora cercando una frasetta da rilanciare. E poi c’è stato il caso Barilla, finito nei manuali di comunicazione in America. Pietro Barilla disse che non avrebbe mai fatto uno spot con una famiglia gay. Fu un turning point per noi: apparimmo come mostri che potevano rovinare un’azienda. Chi voleva venire in un posto così? Fu un momento drammatico". E un altro momento drammatico fu il periodo del covid: "Io ero contro l’obbligo vaccinale e David a favore: abbiamo molto litigato, fu un periodo duro. Mi dispiaceva perché lo stimo e siamo amici. Io fui pure accusato di aver provocato la morte di Mauro da Mantova, un ascoltatore super complottista, contrario ai vaccini. Ma sono stato io a convincerlo a ricoverarsi, anche se ormai aveva la saturazione a 54". "A volte", ammette Cruciani, "mi dico che sono stato troppo duro con un ascoltatore". E "La notte, a volte, ripenso a cosa ho detto in radio, non dormo se penso che potevo gestire meglio un passaggio. So che il successo ha sempre una parabola e mi ossessiona riuscire ad avere una discesa lieve, non repentina".