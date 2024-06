La domanda su Giuseppe fa innervosire Beatrice Luzzi: "Come, scusa?". Il video

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: un rapporto con alti e bassi (che continuano). Nonostante il Grande Fratello sia terminato da un po', i BeaBaldi (così li hanno soprannominati i fan) sono ancora al centro dell'interesse dei telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Il pubblico li ha visti dapprima vicini, anche molto. Poi allontanarsi, dando vita a una serie di botta e risposta e di dichiarazioni reciproche, talvolta anche pungenti.

Lei quindi aveva cominciato a stringere sempre più il rapporto con Vittorio, mentre lui con Anita. Ma alla fine, solo veramente alla fine, le loro strade si sono riavvicinate. Dopo la fine del programma è continuato il "tira e molla" fino al momento attuale, in cui pare che abbiano trovato un punto d'incontro. A testimoniarlo c'è una recente foto dei due che brindano insieme, mentre sono a cena fuori. Ma non finisce qui.

La domanda su Giuseppe e la reazione di Beatrice. Il video

Ospite del programma "Diamoci del tu", Beatrice Luzzi ha risposto a una domanda su Giuseppe Garibaldi. Il conduttore, infatti, a un certo punto le ha chiesto: "Com'è andata a finire? Lo vogliono sapere tutti. Che seguito c'è stato?". "Dunque, tra noi come ho sempre detto c'era indubbiamente un legame antico. Non so se vi è mai capitato di incontrare delle persone e pensare di averle già conosciute in altre vite", ha risposto Luzzi.

A quel punto il conduttore le ha detto: "Forse sei stata Anita in altre vite". Gelo. "Come, scusa?", ha domandato l'attrice e autrice tv. "Sei stata Anita Garibaldi in altre vite", ha aggiunto lui. Quindi lei ha tirato un sospiro di sollievo: "Ah.. Anita Garibaldi, okay. Ehm, quindi adesso si tratta di capire come integrare questa antica via in quella moderna". Evidentemente Luzzi - che era in collegamento - aveva capito che il presentatore si stesse riferendo ad un'altra Anita, decisamente meno famosa di Anita Garibaldi. Ovvero Anita Olivieri, l'ex concorrente del GF. Insomma, un equivoco che ha fatto divertire anche alcuni utenti su Twitter (o X): "Il panico quando ha sentito quel nome ahahahah", ha scritto un fan sotto al filmato.