Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: spariscono foto e 'follow'. Lei spiega cos'è accaduto

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continuano a far parlare. La coppia - nata al Grande Fratello, durante l'ultima edizione andata in onda fino allo scorso marzo - è tra le più amate. Durante il loro percorso, però, hanno affrontato non pochi problemi. Una relazione decisamente travagliata: dapprima vicini, poi invece lontani. Litigate, ripicche, discussioni. Poi, poco dopo la fine del programma, un riavvicinamento.

Ora, proprio nelle ultime settimane, sembrava che tra i due fosse tornato il sereno. Di recente, solo per fare un esempio, hanno partecipato a un evento con i fan, felicissimi di vederli insieme. Più uniti di prima. I sostenitori erano rimasti colpiti anche dal caloroso abbraccio che Beatrice e la mamma di Giuseppe si erano scambiate. E adesso? Cos'è accaduto?

La polemica

Gli appassionati del Grande Fratello (e quindi anche delle coppie che puntualmente si costituiscono nella Casa) hanno notato che Beatrice e Giuseppe non si seguono più su Instagram. Una ragazza lo ha scritto chiaramente su X (il vecchio Twitter). "Togliersi il segui da una Donna di 53 anni e da un uomo di 31 non me lo aspetto. Neanche fossimo all'asilo Mariuccia. Avete litigato bene scannatevi in privato ma fare ste mosse pubbliche è di una pochezza che si può accettare solo da Mirko e Perla, per dire", ha tuonato la follower.

Beatrice ha voluto replicare: "Io non l'ho tolto. non so cosa sia successo. delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui... che palle!". Di nuovo l'utente: "A quanto pare passando la mano si tolgono anche due foto. Se avete mantenuto una linea privata continuate a mantenerla. Queste mosse social creano il caos. La vita è la vostra ed auguro il meglio ad entrambi. Però perdonami ma questa risposta non ha senso".

Da qui si sono scatenati altri commenti: tra chi ha difeso Beatrice e Giuseppe, sottolineando che sono liberi di fare quello che vogliono. A chi, invece, ha preso le parti di Perla, chiedendo di non metterla in mezzo inutilmente. Insomma, il "dibattito" è aperto. Quanto al 'follow', effettivamente, non c'è. Ma le foto sì.