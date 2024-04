Giuseppe Giofrè parla dell'ex fidanzato: "È stato il primo"

(Nel video Giuseppe Giofrè a Verissimo)

Si sono incontrati a Los Angeles e hanno vissuto una bellissima storia. Giuseppe Giofrè ne parla emozionato ancora oggi, rivelando: "È stata la primissima grande storia d'amore e raccontarlo è così bello".

Ospite a Verissimo, il ballerino e giudice di Amici lo racconta per la prima volta: "Ho passato dei momenti brutti. L'amore con lui è finito nel 2020, quando è iniziata la pandemia. Sono stato molto male, ma poi ho ripreso a ballare, ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscito a sopravvivere a quello". C'è stato un ritorno di fiamma: "Sono tornato a Los Angeles, ci siamo rimessi insieme. Oggi non stiamo insieme ma sarà sempre una bella persona della mia vita, perché è il mio primo grande amore".

Dopo di lui non c'è più stato nessuno, solo qualche "cotta estiva" assicura. E sul futuro non si preclude nessuna possibilità: "Chissà, magari ci torno insieme. Non lo so, non do mai nulla per scontato. Ci troviamo spesso a lavorare insieme, non si sa mai nella vita. Quel dolore rimane, è un po' come quel tatuaggio che fai e poi lo rimuovi ma in realtà rimane lì. Non lo togli. Però da quello cresci e cerchi di non fare gli stessi errori".