Verissimo, Giuseppe Giofrè in lacrime per la sorpresa di Silvia Toffanin

Giuseppe Giofrè si è raccontato nella puntata di Verissimo di domenica 7 maggio 2023. Giudice di questa edizione di Amici che ha vinto nel 2012, il ballerino professionista ha ripercorso la sua carriera insieme a Silvia Toffanin che ha ricordato gli esordi prima come allievo di una scuola di danza quando era giovanissimo. All'inizio non è stato facile, criticato com'è stato da tanti coetanei che arrivavano addirittura a insultarlo. "Mi davano della femminuccia. Non si dimentica", ha confidato Giofrè che oggi ha superato quell'amarezza e considera anche quella una prova importante per crescere.

Determinante nel suo percorso professionale il supporto dei genitori Rossella e Antonio. E sono stati proprio loro la sorpresa che Silvia Toffanin ha fatto a Giuseppe: un racconto della sua mamma e del suo papà che hanno rivolto a lui parole inattese. Commosso fino alle lacrime il ballerino che non si aspettava affatto un video così affettuoso, soprattutto conoscendo il padre, molto chiuso e riservato.

Quanto alla sfera sentimentale, Giuseppe Giofrè ha confidato di essere single: "Ho finito una storia tre settimane fa, l'amore va e viene", ha detto, "Ho sofferto tantissimo, sono stato lasciato nel 2020 a ridosso della pandemia. Poi sono tornato a Londra a ballare e questo mi ha aiutato. Sono un tipo solitario, ma in questo momento una persona non sarebbe male...".

Il video di Giuseppe Giofré a Verissimo