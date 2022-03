Chi è Giusi Battaglia: età, bio e lavoro della conduttrice di Giusina in cucina

Volto noto di Food Network grazie al format Giusina in cucina, Giusi Battaglia è una giornalista riscopertasi cuoca durante il lockdown del 2020. Scopriamo di più sulla sua storia, dal successo nel mondo della comunicazione a quello della cucina.

Chi è Giusi Battaglia: età, lavoro, social

Giusi Battaglia nasce a Palermo nel 1976 e, appassionata di comunicazione, si iscrive alla facoltà di Giornalismo e Ufficio Stampa nella sua città natale. Dopo la laurea, nel 2005 si trasferisce a Milano dove trova lavoro e completa la sua “gavetta”. Decide poi di aprire la propria agenzia di comunicazione, con la quale inizia le prime importanti collaborazioni nel campo dello spettacolo, assistendo l’ufficio stampa di personaggi famosi come Benedetta Parodi, Antonino Cannavacciuolo, Enzo Miccio, Ficarra e Picone. Durante la grave pandemia di Covid-19, il settore della comunicazione vive una fase di crisi; Giusina utilizzerà il lockdown per reinventarsi e dedicarsi alla sua vecchia passione: la cucina. Il successo delle sue ricette sui social non passerà inosservato e Gesualdo Vercio, senior programming director di Real Time e Food Network, contatterà Giusi per realizzare un nuovo programma tv con un format inedito, dal taglio intimo, girato in una cucina semplice e senza grosse pretese. Sarà proprio questa atmosfera casalinga la chiave del successo di Giusina in cucina – La Sicilia a tavola, il cooking show in onda su Food Netowrk che renderà Giusi Battaglia nota al grande pubblico, grazie al suo viaggio attraverso le ricette della tradizione palermitana e della sua amata Sicilia.

Vita privata e curiosità

Giusi Battaglia è sposata con Sergio, ex cameraman che segue le riprese del suo programma Giusina in cucina. La coppia ha due gemelli, Marco e Luca, nati nel 2016. La semplicità di Giusina in cucina parte dalla sua realizzazione: viene infatti girato utilizzando solamente due smartphone e un cavalletto.

Giusi Battaglia su Instagram