La grande bellezza di Giusy Buscemi, laureata a 6 mesi dal parto: "Mai felice come oggi"

L'ultimo esame Giusy Buscemi lo aveva dato col pancione. Ed oggi la corona d'alloro è arrivata tenendo in braccio il suo terzo bambino. Si è laureta in queste ore l'attrice siciliana, 30 anni, che ha conseguito il titolo in Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma. A festeggiare con lei i tre figli Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, oltre che il marito Jan Michelini, di professione attore e regista, sposato nel 2017. "Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita", scrive la neo laureata sul suo profilo Instagram.

E ancora, Giusy digita una dedica a se stessa, alla sua determinazione. "A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto. Grazie Sapienza,mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo". A corredo, un carosello di fotografie che immortalano questa giornata, senza dubbio tra le più belle della sua vita.

"Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più. Era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza", conclude la 30enne.

Classe 1993, siciliana di Mazara del vallo, proprio nel 2012, in occasione del suo debutto in tv col concorso Miss Italia, Giusy era finita al centro dei pettegolezzi a causa di una dimenticanza che non passò inosservata: aveva dimenticato di iscriversi al test di Medicina, presa dagli appuntamenti come nuova reginetta di bellezza. Ma ora si è rimessa in paro, sebbene abbia virato su un'altra facoltà, ovvero quella di Letteratura, Musica e Spettacolo. Ed ora è il momento di festeggiare con gli affetti più cari.