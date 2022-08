Giusy Buscemi mamma, è nato il terzo figlio: le prime foto

Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta. L'attrice ha aspettato qualche giorno prima di annunciarlo sui social, dove ha condiviso le prime foto di Elia Maria, il terzo figlio avuto dal marito Jan Michelini, attore e regista sposato nel 2017.

Il bambino è nato il 31 luglio, come racconta la mamma nel post: "Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00, è venuto alla luce Elia Maria Michelini! Che dono immenso la vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco". L'attrice è raggiante e pubblica alcuni scatti dei primi momenti in casa con l'ultimo arrivato: in una foto dorme beato, nell'altra lei lo allatta mentre lo guarda con amore, in un'altra ancora il papà lo bacia sulla testa e i fratelli ci giocano incuriositi.

La famiglia è l'orgoglio più grande per Giusy Buscemi, 29 anni, che nonostante il successo - da Miss Italia ai film e le fiction che l'hanno vista protagonista - ha sempre messo al primo posto la sua vita privata e l'università. Proprio pochi giorni fa ha concluso il suo percorso di studi alla facoltà di Letteratura, Musica e Spettacolo alla Sapienza di Roma, dando l'ultimo esame con il pancione. Ora manca solo la laurea, ma dovrà aspettare un po', come ha fatto sapere: "Della tesi me ne occuperò un po' più in là. Prima bisognerà far nascere una nuova Creatura, rimettersi in forma ed iniziare un bellissimo set dolomitico (quello di 'Un passo dal cielo', ndr). Del resto, un giorno alla volta!".

Le foto pubblicate su Instagram da Giusy Buscemi