Giusy Buscemi: "Vado a Messa ogni domenica. Mio marito? Incontrato a una cena, poi lo ritrovai sul set di Don Matteo"

Da Miss Italia 2012 ad attrice nel Paradiso delle Signore, Don Matteo, Il Giovane Montalbano, Doc 2 e Un passo dal cielo: a 31 anni Giusy Buscemi vanta già diverse esperienze di successo sul piccolo schermo a cui adesso si aggiunge il ruolo di Vanina Guarrasi, protagonista dei gettonatissimi gialli di Cristina Cassar Scàlia su Canale 5. Ma di pari passo alla vita professionale, scorre un altrettanto appagante vita privata per Buscemi, mamma di tre figli, Caterina Maria, Pietro Maria, Elia Maria, nati dall'amore per il marito, il regista Jan Michelini.

Perché tutti e tre i suoi bambini hanno il nome Maria? "Come mio marito, all'anagrafe. Pure lui. Sperando sempre nella protezione della Madonna", ha confidato l'attrice in un'intervista al Corriere della Sera dove ha accennato alla sua profonda devozione: "Cristiani praticanti. A Messa ogni domenica (...) Direi con ironia che il set è la strada spericolata fra casa e chiesa. In effetti, avverto l'importanza di fede, formazione, impegno di vita".

Miss Italia, la laurea, l'incontro sul set con il marito

Giusy Buscemi aveva 19 anni quando partecipò a Miss Italia che doveva essere "una parentesi prima dell'iscrizione a Medicina": "Un'amica di famiglia, Fioretta Mari, la grande attrice poi insegnante di “Amici” per Maria De Filippi. Frequentavo lo Scientifico, a Menfi, la mia città, la città del vino. Mi disse: “Tu a Miss Italia non vincerai mai, ma qualcuno ti noterà”", ha raccontato. La vittoria del concorso di bellezza diventò poi l'occasione per ribaltare completamente i piani che comunque, sebbene a distanza di anni, non hanno fermato la tenacia di laurearsi: "Dopo tre figli, l'anno scorso. In Lettere e filosofia. Con una tesi sui dialetti, sulla bellezza e l’importanza di una lingua come il siciliano, “T” comprese. Una sfida grande. Una fatica immane tra famiglia e set, ma io dovevo chiudere un cerchio", ha spiegato, "Nella vita bisogna sempre cercare di chiudere il cerchio. L’ho fatto per poterlo raccontare ai miei figli".

Nel 2017 Buscemi ha sposato Jan-Maria Michelini, il regista di Doc, Don Matteo e altre serie, conosciuto a una cena di beneficenza, perso di vista per un anno e mezzo e poi rivisto di nuovo "sul set di Don Matteo per un piccolissimo ruolo, la figlia di Frassica. Una sorpresa, per entrambi. La più grande della nostra vita". Tra loro l'affinità è totale, anche per via della predilezione del regista per la sua amata Sicilia e per la campagna: "Sa di mio nonno soprannominato con i nomignoli di un tempo “Nino ‘u seminzeri”. Quello che semina. Adesso piantiamo avocado e ulivi".