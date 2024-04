Giusy Buscemi, il dolcissimo video con la nonna: "Per guardarti in tv faccio tardi la sera"

Giusy Buscemi è Giovanna Guarrasi in "Vanina - Un vicequestore a Catania" la nuova miniserie Mediaset che racconta le vicende di Guarrasi, conosciuta come Vanina, una giovane donna con una carriera di successo nella squadra mobile dell'antimafia di Palermo. Un'interpretazione di cui l'attrice è particolarmente felice e che il pubblico sta apprezzando. Tra i suoi fan c'è anche una persona speciale: la sua nonna.

Su Instagram Buscemi ha condiviso un video insieme alla sua amata nonna, le due, insieme a tutta la famiglia, hanno trascorso le feste di Pasqua insieme. Nonna e nipote nel filmato erano abbracciate e si trovavano sul portico della nuova casa di Buscemi, con il vento che scompigliava i loro capelli. "Nonna tu di solito a che ora vai a letto la sera?", ha domandato l'attrice alla signora. "Alle dieci", "E mercoledì sera con la prima puntata di Vanina a che ora sei andata a letto?" ha chiesto ancora Giusy. La nonna ha risposto: "A mezzanotte". "Così tardi? E come mai?", ha insistito con il sorriso sulle labbra Buscemi. "Perché c'era mia nipote alla televisione", ha replicato la nonna con orgoglio. La puntata è stata "bellissima" e ovviamente anche questo mercoledì seguirà i casi di Vanina fino alla mezzanotte e non solo, la nonna ha dichiarato che andrà a letto tardi "per tutte le puntate".