Giusy Buscemi e la foto dei figli nella nuova casa sul mare: "Quel posto dove mettere radici"

Giusy Buscemi e il marito Jan Michelini stanno costruendo il loro luogo sicuro. Una casa dove crescere i figli ed essere felici e dalle foto che l'attrice ha condiviso sui social sicuramente sarà un'abitazione magica. La casa, al momento in costruzione, si trova vicino al mare, così vicina che da ogni finestra sarà possibile godere del meraviglioso panorama azzurro.

Su Instagram Buscemi ha condiviso quattro scatti e in uno di questi si vedono lei insieme ai tre figli, l'ultimo nato il 31 luglio dell'anno scorso. "Quel luogo dove mettere radici", ha scritto Giusy a corredo degli scatti e anche se non ha precisato il luogo non è difficile immaginare che lei e il marito abbiano deciso di vivere in Sicilia, regione d'origine di Buscemi. La casa all'esterno è di un color mattone molto scuro e al momento la struttura è ancora senza pavimenti e una parte degli infissi. Sicuramente la casa sarà abbastanza grande per accogliere Caterina Maria, Pietro Maria e Elia Maria.

La famiglia è l'orgoglio più grande per l'attrice che nonostante il successo - da Miss Italia ai film e le fiction che l'hanno vista protagonista - ha sempre messo al primo posto la sua vita privata e l'università (si laureata a gennaio 2023 in Letteratura, Musica e Spettacolo alla Sapienza di Roma, sei mesi dopo aver partorito Elia Maria).