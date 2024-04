Giusy Buscemi mostra cosa vuol dire essere (davvero) un'attrice: "Volevo farlo da tanto tempo", il video

Per una volta non davanti alle telecamere, ma dietro all'obiettivo del suo smartphone per riprendere gli altri. Giusy Buscemi ha realizzato un video-denuncia, ironico, riguardante la professione di attrice. Più un attore risulta naturale più la sua recitazione appare convincente, tanto da saper coinvolgere il pubblico. Nel reel, condiviso su Instagram, Buscemi svela che dietro a quella naturalezza c'è un grande lavoro e spesso ciò che appare 'naturale' in fin dei conti non lo è poi così tanto.

L'attrice ha ripreso tutte le maestranze che lavorano sui set, lei in particolare ha coinvolto quelle con cui ha collaborato per Vanina (la serie Mediaset, l'ultima puntata è andata in onda ieri sera, 17 aprile). "Dedicato a tutti gli attori. Alcune delle tante cose alle quali devono pensare gli attori, pur essendo 'Naturali'. Volevo fare questo video da tanto tempo", ha scritto come didascalia del filmato aggiungendo poi: "P.s. Nessun professionista della troupe è stato maltrattato. Pps. Ah, E in genere sono più buoni e divertenti di così".

Ma cosa mostra nel video Buscemi? Ci sono l'aiuto regia, il microfonista, la segretaria d'edizione, la costumista, il microfonista e molti altri ancora e tutti hanno dei consigli, o meglio delle linee guida, che Giusy, e in generale gli attori, deve seguire affinché il ciak sia considerato buono. Le indicazioni riguardano il modo in cui deve parlare, i gesti che deve fare e anche lo stare attenta mentre mangia "perché un'altra camicetta non c'è" e non si può sporcare. Il contenuto è ovviamente ironico, ma scherza su una verità che a quanto pare a Buscemi sta particolarmente a cuore: solo perché recitare sembra semplice non vuol dire che lo sia, anzi. E questo filmato ne è una prova.